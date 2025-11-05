Duray Miklós emlékét őrzi a losonci síremlék – nézze meg az avatóünnepség összefoglalóját!

Két évvel a felvidéki magyar közösség kiemelkedő politikusa, Duray Miklós halálát követően – születésének 80. évfordulóján – felavatták síremlékét a losonci temetőben, melyet a kezdeményező és szervező Szövetség a Közös Célokért felvidéki közösségi találkozóhelynek is szán egyben.

Az eseményről készült videó-összeállítás most jelent meg, és szívből ajánljuk olvasóink figyelmébe, felidézve az ünnepség legszebb pillanatait.

Mint arról korábban beszámoltunk, az avatóünnepségen Duray Miklós családja, barátai és a felvidéki magyar közösség számos tagja vett részt. A síremlék – egy egyszerű, mégis méltóságteljes gránit alkotás – a politikus életútját szimbolizálja: a felvidéki magyarok jogaiért folytatott harcát, a csehszlovákiai ellenzéki mozgalomban betöltött szerepét és a rendszerváltás utáni közéleti tevékenységét.

Duray Miklós életművével maradandó nyomot hagyott a felvidéki magyar közösség történetében. Sírja mostantól zarándokhelyként szolgálhat tisztelői számára, akik nem feledik Duray Miklós szolgálatát.

Az ünnepség hangulatát és legfontosabb pillanatait megragadó összeállítást itt tekintheti meg:

szd/Felvidék.ma