Többségi tulajdont szerzett a Doprastavban a Mészáros Csoport leányvállalata

November elején sikeresen lezárta Szlovákia egyik vezető építőipari vállalatának, a Doprastav a.s. többségi részvénypakettjének megvásárlását a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. – tájékoztatta az MTI-t csütörtökön a Mészáros Csoport.

A közlemény szerint

a szlovák vállalat többségi tulajdona és annak 12 leányvállalata került a magyar cégcsoport tulajdonába,

míg a szlovák üzletember, Dušan Mráz megtartja kisebbségi részesedését és továbbra is az igazgatóság alelnökeként támogatja a vállalat stratégiai irányvonalát és folytonosságát.

A tranzakcióval a Mészáros Csoport tovább bővítette nemzetközi portfólióját a horvátországi, romániai, németországi és bosznia-hercegovinai érdekeltségei mellett.

A több mint 70 éves múltra visszatekintő, 1953-ban alapított szlovák építőipari vállalat közlekedési infrastruktúra, hidak, alagutak és mélyépítési projektek kivitelezésére specializálódott. A Doprastav a.s. a DPS Holding Group tagjaként több mint 1000 alkalmazottat foglalkoztat; számos kulcsfontosságú infrastrukturális projektet valósított meg Szlovákiában és külföldön, és több építőipari díjat is elnyert – közölték.

A közlemény szerint a Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. célja az akvizícióval, hogy a cégcsoport erőforrásaira és nemzetközi tapasztalatára építve tovább erősítse saját szakterületi know-how-ját és

növelje hazai és külföldi piaci jelenlétét a közép- és kelet-európai régióban.

A mélyépítési és vízgazdálkodási projektekben jelentős tapasztalattal bíró vállalat stabil pénzügyi háttérrel és fejlesztésorientált, határozott stratégiai vízióval rendelkezik, célzott beruházásaival pedig biztosítja a vállalat folyamatos növekedését. Hozzátették, hogy az új többségi tulajdonos elkötelezett a meglévő munkaerő megtartása és a foglalkoztatás bővítése iránt, hozzájárulva a régió gazdasági fejlődéséhez.

A közlemény idézi a Mészáros Csoport tulajdonosát, Mészáros Lőrincet, aki elmondta, hogy a Doprastav akvizíciója fontos mérföldkő a cégcsoport életében.

„A vállalat tevékenységi köre és szakmai tapasztalata kiválóan illeszkedik a Mészáros Csoport portfóliójába, erősítve pozíciónkat az építőipar meghatározó területein. A cég integrációja jelentős szinergiákat teremt, amelyek hozzájárulnak működésünk hatékonyságának, innovációs képességének további növeléséhez. Az együttműködés révén meglévő és leendő partnereink számára még magasabb színvonalú, komplex és fenntartható megoldásokat tudunk kínálni” – emelte ki Mészáros Lőrinc.

MTI/Felvidék.ma