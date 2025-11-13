Több mint nyolcvan év után került vissza a komáromi víztorony a város tulajdonába

A KOMVaK – Komárom Város Víz- és Csatornaművei Rt. és a Komáromi Városi Önkormányzat a víztorony jövőjéről szóló sajtótájékoztatót hívott össze november 13-án Komáromba a vízgazdálkodási cég székhelyén, ahol aláírták a víztorony tulajdonjoga átruházásáról szóló szerződést – ezzel a város egyik legjellegzetesebb jelképe 80 év után ismét Komárom tulajdonába kerül.

A kilencvenes évektől a Nyugat-szlovákiai Vízművek tulajdonában lévő víztornyot a KOMVaK 131 ezer euróért vásárolta meg a saját költségvetéséből. Komárom vezetésének régóta szándékában állt visszavásárolni a város ikonikus épületét, ahol terveik szerint kilátót üzemeltetnek majd, illetve a néhai Ráckertben teraszos kávézókat, a szabadidő eltöltésére alkalmas színhelyet teremtenek.

Egy korábbi cikkünkben írtuk, a középkori várat idéző víztorony az egykori gazdanegyedben, a volt rác temető területén épült 1902-ben. A 28 méter magas torony a város egyik jellegzetes építménye, melynek felső részében 21 méter magasan található a 7,3 méter magas és 10 méter átmérőjű, a helyszínen összeszegecselt, 500 köbméter űrtartalmú vastartály. A tartályhoz az épület belsejében kőből készült csigalépcsőn lehet feljutni, míg a tetőre a tartály melletti vas csigalépcső vezet fel.

A víztorony ma is üzemképes állapotban van, tetejéről nagyszerű kilátás nyílik a Duna két partján elterülő városra.

A víztorony közelében, a Ráckertben 1905-ben futballpályát avattak, amely abban az időben Magyarország egyik legjobb pályájának számított – még a Fradi is játszott itt a KFC-vel.

A cég és a város együttműködésével megvalósuló projekt során a város egyik legjelentősebb műszaki és építészeti nevezetessége újul meg. A sajtótájékoztatón jelen volt Patrik Ruman, a KOMVaK Rt. igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója, Keszegh Béla, Komárom város polgármestere, Klein Ottokár, a ZsVS igazgatótanácsának elnöke és Érsekújvár polgármestere, Marek Illéš, a ZsVS igazgatótanácsának tagja és vezérigazgatója, illetve a KOMVaK igazgatótanácsának két tagja, Helena Molnárová és Bohumír Kóňa.

Keszegh Béla arról is beszámolt, hogy az épület visszavásárlása előtt még Nyitra megyével telekcserékre került sor, addig ugyanis, amíg az ipari műemlék körüli telkek nem kerültek a város tulajdonába, az épület megvásárlása sem jöhetett szóba. Klein Ottokár hangsúlyozta, történelmi pillanatról van szó, hiszen a város hosszú évek óta igyekezett visszaszerezni a víztornyot. Marek Illéš ezzel kapcsolatban megjegyezte, közel 8 éven át tartó munka és igyekezet árán sikerült elérni, hogy újból Komáromé legyen az épület. Klein és Illéš is hangsúlyozta, hogy vállalatuk a KOMVaK-kal rendkívül jó kapcsolatot ápol és meggyőződésük, hogy a víztorony gondos kezekbe kerül, jó tulajdonosa lesz a város.

Ladislav Vikartovský építész az épület felújítása kapcsán hangsúlyozta, a komáromi víztorony olyan ikonikus épület, ami a városképhez és a komáromiakhoz rendkívül szorosan kötődik, ezért a legnagyobb odafigyeléssel és törődéssel újítják fel, javítják ki a kisebb hibáit. Most a legfontosabb, hogy a széles nyilvánosság számára elérhetővé tegyék – kilátótoronyként fog működni. Mint mondta, a második szakaszban a környezetét, a parkot fogják revitalizálni.

Keszegh ehhez hozzáfűzte, biztonságos, élhető, zöld közösségi teret szeretnének kialakítani a város szívében, amely méltó a Ráckert történelmi hagyományához – a tervezetet már kidolgozták, a forrásokra pályázni fognak.

SZE/Felvidék.ma