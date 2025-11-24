Zavartalanul készül a baromfiágazat a karácsonyi időszakra

Zavartalanul folyik a termelés a baromfiágazatban és a karácsonyi időszak előtt a megszokott mennyiségben szállítanak húsárut és tojást – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Daniel Molnár, a Baromfitenyésztők Uniójának igazgatója.

„A baromfitenyésztésre szigorú előírások vonatkoznak egész évben, és tovább szigorítják azokat, ha madárinfluenza fenyeget. Így volt ez október elején is, amikor Közép-Európa egyes részein megjelent a madárinfluenza” – tette hozzá.

Molnár elmondta,

a tenyésztők és a termelők mindent megtesznek annak érdekében, hogy karácsony előtt elegendő baromfihús és tojás legyen az üzletekben.

„Azonban az egész európai piacnak nehézségeket okozhat a kelet-németországi és az észak-lengyelországi madárinfluenza, és hatással lehet az árakra is” – tette hozzá a szövetség igazgatója.

TASR/Felvidék.ma