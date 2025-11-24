Home Magazin Zavartalanul készül a baromfiágazat a karácsonyi időszakra
Magazin

Zavartalanul készül a baromfiágazat a karácsonyi időszakra

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Pixabay

Zavartalanul folyik a termelés a baromfiágazatban és a karácsonyi időszak előtt a megszokott mennyiségben szállítanak húsárut és tojást – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Daniel Molnár, a Baromfitenyésztők Uniójának igazgatója.

„A baromfitenyésztésre szigorú előírások vonatkoznak egész évben, és tovább szigorítják azokat, ha madárinfluenza fenyeget. Így volt ez október elején is, amikor Közép-Európa egyes részein megjelent a madárinfluenza” – tette hozzá.

Molnár elmondta,

a tenyésztők és a termelők mindent megtesznek annak érdekében, hogy karácsony előtt elegendő baromfihús és tojás legyen az üzletekben.

„Azonban az egész európai piacnak nehézségeket okozhat a kelet-németországi és az észak-lengyelországi madárinfluenza, és hatással lehet az árakra is” – tette hozzá a szövetség igazgatója.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

160 jövőt formáló rákóczis középiskolai tanár gyűlik össze...

A Tokaji a magyarok legkedveltebb borvidéke

Sokan csinálják, de akár az életükbe is kerülhet

Néhány év alatt mintegy 30 százalékkal nőtt a...

Három ország, két kontinens, kilenc nap

Szőlőfajtát neveztek el a 200 éve született Jókai...

Először adták át a Karikó Katalin alapította JATE-díjakat

A világ minden tájáról érkeztek madárfotók

Nőtt a prágai repülőtér forgalma

Karácsonyi vásárok, fényözön és lenyűgöző csodák

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma