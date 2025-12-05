Nacsa Lőrinc: az egyházak a magyarság szülőföldön való megmaradását szolgálják

Az egyházak a magyarság szülőföldjén való megmaradását szolgálják, és ez a megmaradás, a nemzet boldogulása Magyarország legfontosabb célja Szent István óta – hangoztatta a nemzetpolitikai államtitkár pénteken Szatmárnémetiben, ahol átadták a Szatmári Református Egyházmegye új esperesi hivatalát.

Nacsa Lőrinc elmondta: a kormány a szent uralkodók példamutatásához hűségesen folytatja az évezredes hagyományt, így

az elmúlt 15 évben 4000 templom újult meg, és 200 új templom építése valósult meg a Kárpát-medencében.

„Magyarország kormánya az ilyen jellegű együttműködésekben mindig partner, és amíg az országnak nemzeti, keresztény elkötelezettségű vezetése van, addig így is fog maradni” – hangsúlyozta az államtitkár.

Nacsa Lőrinc arra kérte a magyar nyelven szolgáló felekezeteket, hogy imádkozzanak együtt a békéért, a keresztény testvérnépek közti öldöklés lezárásáért és a kárpátaljai magyarságért jövőjéért.

