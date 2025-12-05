Home Itt és Most Távozik a Slovnaft éléről Világi Oszkár
Távozik a Slovnaft éléről Világi Oszkár

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Világi Oszkár klubtulajdonos szemléli a mérkőzést

Decemberben távozik a Mol szlovákiai leányvállalata, a Slovnaft éléről a céget leghosszabb ideig vezető Világi Oszkár, akinek helyét ezzel egyidejűleg Szabó Gábor veszi át, aki eddig már több különböző vezetői funkciót is betöltött a Mol-ban – közölte az MTI pozsonyi irodájával a Slovnaft sajtószóvivője pénteken.

A Slovnaft élén két évtized után kerül sor vezetőváltásra, Világi Oszkár a vállalat eddigi vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke a cég történetében a leghosszabb ideig töltötte be ezeket a posztokat – közölte a cég. Hozzátették:

Világi Oszkár továbbra is részese lesz a Mol vezetésének, mint az igazgatótanács tagja, illetve a Mol-csoport legfelsőbb végrehajtó bizottságának tagja.

A Slovnaft új vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke, Szabó Gábor a Mol-csoport legtapasztaltabb menedzsereinek egyike, a Slovnaft vezetése mellett továbbra is betölti majd a Mol-csoport Downstreamért felelős alelnöki posztját is – írták.

Szabó Gábor 1999-ben a pozsonyi Közgazdasági Egyetemen, illetve a kassai vállalatgazdasági tanszéken végzett, 2001-ben lépett be a Slovnaftba, ahol az azóta eltelt években különböző vezetői posztokat töltött be Szlovákiában és külföldön egyaránt.

Világi Oszkár a közlemény szerint kulcsszerepet játszott a Mol-csoport Slovnaftba történt belépésében, illetve a két vállalat ezt követő integrációjának folyamatában. 2006-ban került a Slovnaft vezérigazgatói posztjára, majd három évvel később a cég igazgatótanácsának élére.

„Vezetése alatt a Slovnaftnak sikerült megbirkóznia a globális pénzügyi válsággal, a Covid-járvánnyal és az ukrajnai háború következményeivel. Ezzel egyidejűleg a vállalat megvalósította történetének legnagyobb – mintegy kétmilliárd eurós – beruházási programját. Felújította az Adria-kőolajvezetéket, beüzemelte kulcsfontosságú petrolkémiai egységét, az LDPE4-et, illetve végrehajtotta üzemanyagtöltőállomás-hálózatának – a „Fresh Corner” nevet viselő koncepció mentén történő – transzformációját is. A vállalat egyidejűleg megerősítette regionális pozícióját, és kiterjesztette tevékenységi körét Csehországba és Lengyelországba is” – írta közleményében a pozsonyi vállalat.

MTI

