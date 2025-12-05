Home Kitekintő Hiába tagadják, Ukrajnában kényszersorozás zajlik, és ennek magyar áldozata is van
Kitekintő

Hiába tagadják, Ukrajnában kényszersorozás zajlik, és ennek magyar áldozata is van

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotók: X.com

Hiába tagadják, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek magyar halálos áldozata is van, akármit is állítanak az ukrán hatóságok – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

Az ukrán hatóságok bejelentették, hogy vizsgálataik szerint nem bántalmazás, hanem régóta meglevő betegség okozta a besorozott Sebestyén József halálát, ezért bűncselekmény hiányában lezárták a nyomozást.

Szijjártó Péter erre reagálva kiemelte, hogy

az ukránok folyamatosan tagadják, hogy erőszakosan sorozzák be az embereket a hadseregbe, holott az egész világ láthatja az erről szóló videókat.

„Mindenki láthatta azokat a felvételeket, amelyeken családapákat a gyerekeik szeme láttára vernek meg, vonszolnak a földön és tuszkolnak be kisbuszokba, hiába próbálják tagadni az ukránok, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik” – hangsúlyozta.

„Ezt az Európa Tanács jelentéstevője is korábban megállapította” – tette hozzá.

„Sajnos magyar áldozata is van ennek az erőszakos sorozásnak. Az ukránok ezt most megpróbálják letagadni, a valóság azonban teljes mértékben ellentétes azzal, amit hazudni próbálnak”.

„Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek van magyar halálos áldozata, akármit is állítanak az ukránok” – összegzett.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Nacsa Lőrinc: az egyházak a magyarság szülőföldön való...

Az orosz vagyon elkobzása destabilizálhatja a globális pénzügyi...

2004. december 5. – egy fájó emlék a...

Orbán Viktor: a következő napokban dől el, kiterjed-e...

December 9-e után alakulhat meg az új cseh...

Komoly bajban van Európa, ami a brüsszeli elit...

„A visegrádi együttműködés alapja egy regionális sorsközösség”

Brüsszel megközelítése káros és veszélyes a nemzetközi politikában

Donald Trump „nagyon jónak” minősítette megbízottjai és Vlagyimir...

Advent a királyi városban, Esztergomban

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma