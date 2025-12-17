90 éve tért meg Teremtőjéhez Tiszteletreméltó Kaszap István

Kaszap István Vilmos magyar jezsuita novicius Székesfehérváron született 1916. március 25-én, és 1935. december 17-én távozott a földi életből, 90 évvel ezelőtt, 19 éves korában. Sírhelye a székesfehérvári Prohászka Ottokár-emléktemplomban ma már ismert zarándokhely.

Kaszap István mélyen vallásos családba született, Kaszap Lajos és Vinkler Róza fiaként. Két bátyja és két húga volt. Első iskolai éveit szülővárosában, a Belvárosi Elemi Iskolában, középiskolai tanulmányait a Ciszterci Szent István Gimnáziumban végezte. Nagy akaraterővel és szorgalmas munkával jeles tanulóvá küzdötte fel magát.

Az ifjú István kitűnő tornász volt, 17 évesen már elnyerte a Dunántúli ifjúság bajnoka címet. Aktívan részt vett a cserkészmozgalom munkájában és Mária-kongregáció tagja lett. Volt iskolatársai nagy szeretettel emlékeztek vissza a mindig segítőkész, szeretetteljes, finom lelkű, tiszta szívű fiúra. A gimnázium utolsó évében végzett lelkigyakorlat alatt fogant meg benne az elhatározás, hogy jezsuita szerzetes lesz.

Vonzotta őt a rend szegényes életmódja és Krisztus országáért lángoló lelkesedése. 1934 nyarán vonult be a budai újoncházba, a Manrézába, és teljes odaadással vetette bele magát a szerzeteséletbe.

Hamarosan ismeretlen betegség támadta meg. Többször megoperálták, fájdalmas kezeléseket kapott, de nem tudtak rajta segíteni. Nagy bánatára el kellett hagynia a Manrézát, és szembesült azzal a ténnyel, hogy nem sikerül megvalósítani az álmát, hogy jezsuita szerzetes legyen.

Életének utolsó napjait a székesfehérvári Szent György Kórházban töltötte. Felmetszett gégével még papot kért, ám mire az megérkezett, már eszméletlen állapotban volt. Az ágya melletti asztalkán találták meg a szüleinek szánt néhány soros írását, mellyel elbúcsúzott a földi élettől: „Isten veletek. Odafönn találkozunk. Ne sírjatok, mennyei születésnap ez. A jó Isten áldjon meg benneteket.”

1935. december 17-én adta vissza tiszta lelkét Istenének. Ekkor a székesfehérvári sóstói temetőben temették el, tanára és rektora, Hemm János vezetésével, de később exhumálták, és a Prohászka-emléktemplom mellé épített kriptában helyezték örök nyugalomra.

Születésének századik évfordulóján a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a nemzeti sírkerthez csatolta a sírját, mely a Prohászka-templomban odatemetése óta közismert zarándokhely.

Boldoggá avatási pere 1941. október 11-én kezdődött első ízben, de a háború miatt ez megszakadt. 1949-ben az ÁVH lefoglalta a Kaszap-titkárság épületét, és az összegyűjtött iratok nagy részét, köztük több mint 20 000 imameghallgatást, megsemmisítettek.

A pert a Székesfehérvári egyházmegye 1990-ben újra megindította az összegyűjtött iratok latin nyelvű fordításával.

1991-ben adódott lehetőség arra, hogy a kiegészítő egyházmegyei eljárásokat lefolytassák, melyek érvényességét a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja 1994. november 18-án kiadott határozatával elismerte. Hősies erénygyakorlásának pápai elismerése 2006. december 16-án történt meg. A boldoggá avatás eljárásának posztulátora P. Paolo Molinari jezsuita, aki 1994 óta foglalkozik az üggyel.

Ma ifjúsági egyesületek és intézmények viselik a nevét. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség egy hordozható kiállítást és emlékkönyvecskét készített róla. A Szövetség berkeiben Udvardon, a 28. sz. Kaszap István cserkészcsapat folytat gyermek- és ifjúságnevelő munkát.

Ima Kaszap István boldoggá avatásáért:

Jóságos Jézus, aki azt mondottad, „ha valaki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét, és kövessen engem”, tekints hű szolgádra, Kaszap Istvánra, és az ő közbenjárására add meg nekünk a kegyelmet, amit kérünk tőled, feltéve, hogy az javunkra válik.

Mindenképpen add meg azonban a kegyelmet, hogy az ő példájára mi is mindig hűségesen szolgáljuk a Szeretet Székhelyét, Szentséges Szívedet. Ámen.

Kérünk Istenünk, ajándékozz a mai ifjúság számára új példaképet Kaszap István személyében; add, hogy mihamarabb a magyar boldogok sorában tisztelhessük őt!

Forrás: jezsuita.hu, kaszapistvan.hu

Berényi Kornélia/Felvidék.ma