Gubík László Pozsonyban: „Büntetőjoggal védik a kollektív bűnösséget”

A pozsonyi „STOP kollektív bűnösség! STOP földmaffia!” tüntetésen másodikként felszólaló Gubík László szerint elfogadhatatlan, hogy a szlovák kormány a büntető törvénykönyv módosításával próbálja elhallgattatni azokat, akik a Beneš-dekrétumokból fakadó jogsértésekre és az állami földelkobzásokra hívják fel a figyelmet.

A Magyar Szövetség politikusát gyér taps kísérte a színpadra állását követően, aki beszédében azt hangsúlyozta, a felvidéki magyarság történelmi tapasztalataiból fakadóan képes átlépni az ideológiai megosztottságon. Ezt Milan Šimečka és Duray Miklós példájával érzékeltette. „Michal Šimečka nagyapja, Milan Šimečka akkor állt ki Duray Miklós mellett, amikor a csehszlovák kommunisták bebörtönözték” – emlékeztetett, hozzátéve, a jogállami minimum nem ideológiai kérdés. Mondatait hatalmas taps fogadta.

Hiszünk…

Gubík szerint a jelenlegi helyzet alapértékeket sért. „Mi, magyarok hiszünk a jogbiztonságban, abban, hogy törvényeket nem lehet konkrét emberekre szabni, majd egyik napról a másikra erőből átültetni” – fogalmazott, elutasítva a „lex Gašpar” és a Btk.-módosítás logikáját. Hozzátette: „hiszünk a szólásszabadságban, és abban, hogy törvénnyel nem lehet szájkosarat adni azokra, akik az elődeik igazságtalanságairól beszélnek.”

A politikus arra is rámutatott, hogy Szlovákiában jelenleg több százmillió euró értékben zajlanak földelkobzások olyan örökösöktől, akiktől ezt a második világháború után nem tették meg.

„Amikor azt mondjuk, STOP Beneš, akkor nem az államiságot kérdőjelezzük meg, hanem a kollektív bűnösség alapján zajló elkobzásokat akarjuk megállítani”

– hangsúlyozta. Mint mondta, ezért az álláspontért a módosított törvény alapján akár hat hónap szabadságvesztés is járhat. Kiemelte, a jogsértettek kközött van magyar, osztrák állampolgár is, de világossá tette: konkrétan szlovák érzelmű,szlovák állampolgároktól is konfiskálnak el magánvagyont erre a törvényre hivatkozva.

Gubík felszólította a köztársasági elnököt is, hogy ne írja alá a jogszabályt.

„Ronald Reagan Berlinben azt mondta: rombolják le ezt a falat. Mi Pozsonyban azt mondjuk: Pellegrini elnök úr, rombolja le ezt a törvényt”

– fogalmazott.

Beszéde végén hangsúlyozta,

valódi szlovák–magyar együttélés nem létezhet a felvidéki magyar közösség jogállásának rendezése nélkül.

„Nem büntetni kell nyolcvan év után, hanem rendezni” – zárta felszólalását. Majd magyarul is szólt a tüntetőkhöz. Végül minden „igazságszerető embert” meghívott szombat délután Dunaszerdahelyre, a kitelepítettek emlékművénél az ártatlanság menetére, a Magyar Szövetség fáklyás felvonulására.

A rendezvényen több ellenzéki párt képviselője is felszólalt. Elsőként Zuzana Mesterová, a Progresszív Szlovákia (PS) politikusa beszélt, aki kijelentette, Tibor Gašparnak bíróság elé kell állnia. „Ő a kormánykoalíció egyik legerősebb embere, akinek még Robert Fico is tisztelettel adózik, és aki kész Szlovákia jövőjét a maffiának átjátszani csak azért, hogy megmentse a haverjait és a korrupcióval vádolt személyeket”.

A Demokraták párt elnöke, Jaroslav Naď felszólalásában azt mondta, az ellenzék hatalomra kerülése esetén „mély szántás” következik. Ígérete szerint visszaállítják mindazt, amit a jelenlegi kormány felszámolt: újra létrehozzák a Különleges Ügyészség Hivatalát, ismét működni fog a Nemzeti Bűnüldöző Hivatal, és – mint fogalmazott – „ezek a maffiózók mind a bíróság előtt fognak felelni”.

A Progresszív Szlovákia elnöke, Michal Šimečka szintén bírálta a kormánykoalíciót, és annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az ellenzék a következő parlamenti választásokon legyőzi a szerinte korrupt kormányt. Elmondta: ehhez

politikai partnereket keres, és ő maga hívta meg a rendezvényre az egyetlen magyar párt képviselőjét is.

Hangsúlyozta, nagyra becsüli a magyar és más nemzeti közösségeket, amelyek együtt alkotják Szlovákiát – kiáll a jogaikért.

A tüntetés végén a résztvevők közösen énekelték el a szlovák himnuszt. Gubík László tisztelettel végigállta az éneklést, de nem csatlakozott az énekléshez. A megmozdulás röviddel este hét óra után ért véget a decemberi, kétfokos hidegben. Helyi tudósítások szerint Pozsonyban mintegy ötezren gyűltek össze kedden este.

SZE/Felvidék.ma