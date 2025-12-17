Home Régió Karácsonyi vásár Léva történelmi központjában
Régió

Karácsonyi vásár Léva történelmi központjában

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Léva történelmi városközpontja igazi karácsonyi hangulatot áraszt az adventi időszak második felében. December 13-tól nyolc napon át szervezik meg a Hősök terén a hagyományos karácsonyi vásárt.

Az egyes standok a kézműves termékek sokaságát, hagyományos karácsonyi édességeket és háztáji termékeket kínálnak. A saját készítésű ostya, a különféle mézek sem hiányozhatnak a vásárról. Jótékonysági vásárt is tartanak, a kínált portékák megvásárlásával az adott civil szervezetet, egyesület fenntartását támogatják az érdeklődők. Egyes iskolák szintúgy külön standot állítottak fel, ahol vásár ideje alatt a diákok által készített termékeket, kézműves tárgyakat árulják.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Nem maradhat el a finom étkek kóstolója. Több helyen kínálnak káposztalevest, lacipecsenyét, kürtőskalácsot. A forralt italokból sincs hiány. Tea, puncs, forralt bor több helyen is kapható.

Az egyik árusnál a teljes kínálat olvasható magyar nyelven is, a stand munkatársai pedig két nyelven szólítják meg a látogatókat.

Sajnos napjainkban a járási székhelyen ez már szinte kuriózumnak számít.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A felállított szabadtéri színpadon a vásár ideje alatt naponta 16 és 18 óra között programok valósulnak meg. A műsort többnyire a lévai iskolák tanulói adják. Az alapiskolák mellett a középiskolák és a Kadosa Pál Művészeti Alapiskola növendékei is fellépnek.

A mai napon, december 17-én többek között a város egyetlen magyar alapiskolája, a Juhász Gyula Alapiskola  tanulóinak karácsonyváró műsorát tekinthetik meg.

A főként zenei fellépések meghittebbé teszik a karácsonyi vásár hangulatát. A legkisebbeket körhinta várja.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Ottjártunkkor, egy kissé ködös hétköznap délután tapasztalhattuk, hogy egyre többen állnak meg a főtéren rendezett vásárban. Fokozatosan megtelt a terület.  Míg egyesek a műsort nézték, mások a standoknál érdeklődtek és vásároltak. Sokan baráti társaságban beszélgettek forró itallal a kezükben.

Az ünnepi hangulatot fokozza a Hősök tere decens díszkivilágítása és a teret körülvevő történelmi épületek karácsonyi dekorációi.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A karácsonyi vásár december 21-én, vasárnap este zárul Léván.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

„Köszönjük, Erik” – felháborodást váltott ki Komáromban a...

Négyezer Tatra katonai teherautót gyártanak le Szepsiben

Több súlyos kérdés is napirendre került Andruskó Imre...

Advent idején a farnadi Mosoly Idősek Otthonában

Nagyszombat megye ingatlanokat kínál eladásra

Új pihenő- és sportzóna készült el a nagykeszi...

Különleges kiállítás készül a komáromi erődben

Advent üzenete zenében és versben – ünnepi est...

Karácsonyváró délutánra készülnek Balogfalán

Adventi koncertet szerveztek Királyhelmecen

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma