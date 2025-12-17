Karácsonyi vásár Léva történelmi központjában

Léva történelmi városközpontja igazi karácsonyi hangulatot áraszt az adventi időszak második felében. December 13-tól nyolc napon át szervezik meg a Hősök terén a hagyományos karácsonyi vásárt.

Az egyes standok a kézműves termékek sokaságát, hagyományos karácsonyi édességeket és háztáji termékeket kínálnak. A saját készítésű ostya, a különféle mézek sem hiányozhatnak a vásárról. Jótékonysági vásárt is tartanak, a kínált portékák megvásárlásával az adott civil szervezetet, egyesület fenntartását támogatják az érdeklődők. Egyes iskolák szintúgy külön standot állítottak fel, ahol vásár ideje alatt a diákok által készített termékeket, kézműves tárgyakat árulják.

Nem maradhat el a finom étkek kóstolója. Több helyen kínálnak káposztalevest, lacipecsenyét, kürtőskalácsot. A forralt italokból sincs hiány. Tea, puncs, forralt bor több helyen is kapható.

Az egyik árusnál a teljes kínálat olvasható magyar nyelven is, a stand munkatársai pedig két nyelven szólítják meg a látogatókat.

Sajnos napjainkban a járási székhelyen ez már szinte kuriózumnak számít.

A felállított szabadtéri színpadon a vásár ideje alatt naponta 16 és 18 óra között programok valósulnak meg. A műsort többnyire a lévai iskolák tanulói adják. Az alapiskolák mellett a középiskolák és a Kadosa Pál Művészeti Alapiskola növendékei is fellépnek.

A mai napon, december 17-én többek között a város egyetlen magyar alapiskolája, a Juhász Gyula Alapiskola tanulóinak karácsonyváró műsorát tekinthetik meg.

A főként zenei fellépések meghittebbé teszik a karácsonyi vásár hangulatát. A legkisebbeket körhinta várja.

Ottjártunkkor, egy kissé ködös hétköznap délután tapasztalhattuk, hogy egyre többen állnak meg a főtéren rendezett vásárban. Fokozatosan megtelt a terület. Míg egyesek a műsort nézték, mások a standoknál érdeklődtek és vásároltak. Sokan baráti társaságban beszélgettek forró itallal a kezükben.

Az ünnepi hangulatot fokozza a Hősök tere decens díszkivilágítása és a teret körülvevő történelmi épületek karácsonyi dekorációi.

A karácsonyi vásár december 21-én, vasárnap este zárul Léván.

Pásztor Péter/Felvidék.ma