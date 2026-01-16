Home Itt és Most A kormánybiztos nem kíván távozni a posztjáról
A kormánybiztos nem kíván távozni a posztjáról

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Több ellenzéki politikus a kormánybiztos leváltásának indítványozására szólította fel Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi minisztert (Fotó: TASR)

Peter Kotlár, a koronavírus-járvány kezelésének kivizsgálásával megbízott kormánybiztos nem kíván távozni a posztjáról, és nem lát okot a leváltására. Kijelentette, hogy soha nem fog lemondani, mert a szlovák gyerekekért harcol, mivel ők még nem dönthetnek önállóan.

Kotlár több ellenzéki politikus kijelentésére reagált a TASR hírügynökségnek, akik felszólították Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi minisztert, hogy követelje a kormánybiztos leváltását.

„Ha le is váltana a kormányfő, amire meggyőződésem szerint semmi ok, akkor is folytatom parlamenti képviselőként.

Az államnak, tehát nekem is, védenie kell az alkotmányos elveket és a gyerekek egészségét a szüleik tudatlanságától” – mondta, hozzátéve, az alkotmányhoz és az orvosi esküjéhez tartja magát.

Oskar Dvořák, a PS parlamenti képviselője felszólította Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi minisztert, hogy követelje Kotlár leváltását. Veronika Remišová, a Za ľudí elnöke szerint Kotlárnak le kell mondania. Az ellenzék a Plus 7 dní hetilap értesülésére reagált, hogy Kotlár ellen rémhírterjesztés miatt büntetőeljárás folyik. Kotlár a TASR hírügynökségnek azt mondta, nincs tudomása az eljárásról.

TASR/Felvidék.ma

