A Hagyományok Háza nagyszabású újévköszöntő gálája szombat este az M5-ön

A Hagyományok Háza immár tizenegy éve köszönti ünnepi gálaműsorral az új esztendőt. A 2026-os, január 4-én a Müpa színpadán megrendezett Újévköszöntőt január 17-én, szombaton 21 órától élhetik át az M5 kulturális csatornán.

A Hagyományok Háza újévi műsora az elmúlt évtizedben a népzene és a néptánc kedvelői számára megkerülhetetlen eseménnyé vált. A Müpa színpadán évről évre kiváló népzenészek és néptáncosok ajándékozzák meg emelkedett pillanatokkal a közönséget, újfent bizonyítva, hogy az évszázadokon át csiszolódott néphagyományaink szépsége és mondanivalója a mai kor emberének is erőt adhat a mindennapokhoz.

A hagyományőrzés és megújulás jegyében a Müpa közönségének idén január 4-én átnyújtott bensőséges és ünnepélyes lelki útravalót január 17-én az M5 kulturális csatorna nézői is átélhetik a 21 órakor kezdődő csaknem kétórás műsorban.

A Hagyományok Háza Újévköszöntőjét „Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk törékeny játékunkat, a reményt” mottóval rendezték meg. Az ünnepi műsor zenei szerkesztője Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója, aki a magyar népzenei örökséget a „hármas misztérium” – születés, elmúlás, feltámadás – gondolati ívébe helyezte. A gála rendezője Mihályi Gábor, Kossuth-díjas koreográfus, táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője volt, aki lenyűgöző koreográfiákkal és színpadi látvánnyal formálta egységgé az estét.

A Kárpát-medence hagyományaiból táplálkozó műsorban kiváló zenészek és énekesek gondoskodtak az ünnepi hangulatról. Közreműködött a Magyar Állami Népi Együttes társulata, valamint a Kárpát-medence kiemelkedő népzenei és néptáncos műhelyei, többek között a Kárpátalja Néptáncegyüttes, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület fellépői.

MTVA/Felvidék.ma