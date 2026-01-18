A csalók bankok nevében küldenek e-maileket – a rendőrség óvatosságra int

A rendőrség csaló e-mailekre figyelmezteti a lakosságot. A csalók a bank nevében küldenek üzeneteket, amelyek hamis QR-kódokat tartalmaznak, és adathalász oldalakra irányítják az áldozatokat – tájékoztatott a Rendőrség a közösségi oldalán, fokozott óvatosságra intve az embereket.

„Többen is képernyőfotókat küldtetek nekünk olyan e-mailekről, amelyek akkor is megérkeznek a postaládátokba, ha nem vagytok az adott bank ügyfelei. Egyértelmű csalásról van szó, amelynek célja, hogy egy hamis weboldalra irányítson benneteket. Amennyiben átkattintotok, és megadjátok a bankkártya-adataitokat, pénzt veszíthettek” – figyelmeztettek a rendőrök.

A rendőrség arra is rámutatott, milyen jelek utalhatnak arra, hogy csalásról van szó.

„Már önmagában gyanús az az e-mail-cím, ahonnan az üzenet érkezik – semmi köze a bankhoz. Másodszor: a bankok ilyen jellegű, kiemelten fontos értesítéseket nem e-mailben intéznek. Ha egy bankszámla valóban veszélybe kerül, a pénzintézet személyesen, telefonon vagy a hivatalos alkalmazáson keresztül veszi fel a kapcsolatot az ügyféllel”

– magyarázták.

A rendőrség azt javasolja, hogy amennyiben valaki bizonytalan abban, hogy csaló üzenetet kapott-e, közvetlenül a saját bankjánál érdeklődjön az e-mail hitelességéről.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk