Orbán Viktor közzétette Donald Trump meghívólevelét a gázai Béketanácsba

Közzétette vasárnap a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök azt a levelet, amelyben Donald Trump amerikai elnök meghívja Magyarországot a gázai Béketanácsba, és azt is közölte, hogy elfogadta a felkérést.

Levelében az amerikai elnök egyrészt életbevágóan fontos, történelmi és nagyszerű erőfeszítésnek nevezi a közel-keleti béke megszilárdítására irányuló törekvést, másrészt azt írja, hogy ezzel új és merész megközelítés veszi kezdetét a globális konfliktuskezelésben.

Trump felidézi, hogy szeptember végén mutatta be gázai béketervét, amely gyorsan elnyerte sok vezető támogatását az arab világban, Izraelben és Európában is, majd novemberben a tervet az ENSZ Biztonsági Tanácsa is támogatásáról biztosította.

„Ideje ezeket az álmokat most valóra váltani”

– írja az amerikai elnök. Mint írja: a terv szíve a Béketanács, „a valaha összeállított leglegnyűgözőbb és legjelentősebb testület”, amely új nemzetközi intézményként és átmeneti kormányzó szervezetként jön létre.

„Erőfeszítésünk összehozza azokat a kiváló nemzeteket, amelyek készek vállalni a nemes felelősséget a tartós béke építéséért, amely csak azoknak adatik meg, akik készek jó példával elöljárni”

– írja Trump, aki szerint a testület a közeljövőben össze is ül.

„A tanács elnökeként hivatalosan meghívom Magyarországot, hogy alapítótagként csatlakozzon, és legyen részes állama az Ön képviseletében a Béketanács chartájának” – olvasható a levélben.

„Ez a tanács egyedülálló lesz, ilyen még soha nem volt!”

– írja Donald Trump. A levél szerint minden tagállam maga döntheti el, hogy ki képviselje a testület ülésein. Az elnök azt írta, a levélhez csatolta 20 pontos béketervét és a Béketanács chartáját is.

„Alig várom, hogy együtt dolgozzunk hosszasan a jövőben is a világbéke, a jólét és a nagyság megteremtése érdekében mindenki számára”

– zárja levelét az amerikai elnök.

„Ha Trump, akkor béke! Újabb levelet hozott a posta. Magyarország békéért tett erőfeszítéseit elismerik! Trump elnök felkért, hogy csatlakozzunk a Béketanács munkájához, alapítóként. Elnök úr megtisztelő felkérését természetesen elfogadtuk” – írja Facebook-posztjában a kormányfő.

MTI/Felvidék.ma