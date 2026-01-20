Szakma Sztár Fesztivál: megkezdődtek a felvidéki elődöntők

Január 19-én Dunaszerdahelyen indult, majd a hét folyamán Komáromban folytatódott 62 diák részvételével a Szakma Sztár Fesztivál XI. felvidéki elődöntősorozata. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett megmérettetések célja idén is az volt, hogy a diákok számot adjanak szakmai felkészültségükről, és kivívják a részvételt a budapesti országos döntőn.

A komáromi elődöntőnek a pozsonyi úti Műszaki Szakközépiskola adott otthont, ahol ünnepélyes keretek között zajlott a versenynap megnyitója. Az eseményen személyesen is jelen volt a szervező szövetség képviselete, hangsúlyozva: a szakmaválasztás ma nemcsak praktikus döntés, hanem hosszú távú értékvállalás is.

A komáromi megnyitót Majer Anna, az SZMPSZ pályázati koordinátora tartotta, aki beszédében a verseny valódi üzenetére irányította a figyelmet. „Nem egymás ellen versenyeztek, hanem önmagatok jobb változásáért” – fogalmazott, kiemelve, hogy a Szakma Sztár nem pusztán tudáspróba, hanem szemléletformáló esemény is. Mint elmondta, a szakma több, mint technikai ismeret: hozzáállás, pontosság, felelősségvállalás, kreativitás és problémamegoldás egyaránt szükséges hozzá.

Majer Anna arra is rámutatott, hogy a gyorsan változó, technológia-központú világban gyakran felmerül a kérdés: szükség lesz-e a jövőben szakmákra. Válasza egyértelmű volt. „A gép gyors, de nem gondolkodik, nem érez, és nem vállal felelősséget. A szakma értéke bennetek van: a kézben, a tapasztalatban, az ítélőképességben” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy mindez csak valódi tudás birtokában válhat értékké.

A felvidéki elődöntők idén öt helyszínen – Dunaszerdahelyen, Komáromban, Ógyallán, Perbenyiken és Kassán – zajlanak. A versenysorozatban összesen 192 diák vesz részt 14 iskola képviseletében, 47 felkészítő pedagógus támogatásával, 17 különböző szakmában. A számok mögött azonban emberi történetek, kitartó felkészülés és sokszor láthatatlan munka húzódik meg.

A szervezők külön köszönetet mondtak azoknak az intézményeknek és pedagógusoknak, amelyek és akik évek óta helyet és szakmai hátteret biztosítanak az elődöntőknek. Ezek az iskolák következetesen képviselik azt az üzenetet, hogy a szakmunka pótolhatatlan, és társadalmi rangját újra és újra meg kell erősíteni.

Az elődöntők legjobbjai a XIX. Szakma Sztár Fesztiválon képviselhetik Felvidéket, amelyet 2026. március 26–27-én rendeznek meg Budapesten. A komáromi forduló ismét bebizonyította: a szakmai tudás nemcsak versenyképes, hanem közösséget formáló érték is.

Szalai Erika/Felvidék.ma