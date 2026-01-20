A világháborúk nagyfödémesi emlékalbuma

Az elmúlt év végén látott napvilágot a nagyfödémesi helytörténész, Szabó László Megkésett főhajtás – Nagyfödémes I. és II. világháborús emlékalbuma című alkotása.

Az első oldalon a szerző ajánlása így szól:

„Tisztelettel ajánlom dédnagyapám és a két világháború minden résztvevője emlékének.”

Az elmúlt tíz évben, a múlt szorgos kutatójának, Szabó Lászlónak tizedik könyveként és a Kihantolt múlt könyvsorozat negyedik köteteként jelent meg – gazdag szöveg -és képanyaggal – a könyv.

Az Előszót Prof. Szakály Sándor, Széchenyi-díjas magyar történész, az MTA doktora, a KRE egyetemi tanára, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettese írta.

„Az utódok mindenkori kötelessége megemlékezni az elődökről és megtartani őket az utókor emlékezetében. Az emlékezet sokféle, de a legjobb, ha az írásban is testet ölt”

– írja a történész, majd a folytatásban kiemeli, hogy a kéziratot olvasva megismerte Nagyfödémes I. és II. világháborús történetét, amelyek során részese lehetett azoknak az eseményeknek melyeket a község lakói átéltek: harcoknak, temetéseknek, hadifogságnak és megannyi más dolognak.

„Jó lenne, ha minél több hasonló munka készülne el, hogy a múltunk ne kerüljön a feledés homályába. Oszlassanak el legendákat, hihetetlen történeteket a szerzők és tegyék mindezt a közösség javára” – írja Szakály Sándor, további sikeres kutatómunkát kívánva a szerzőnek.

Szabó László, a könyv szerzője a bevezetőjében így vall: „Az emlékalbum 2025-ös megjelenésének időszerűségét a II. világháború végének kerek, 80. évfordulója adja. Benne szülőfalum Nagyfödémes I. és II. világháborús eseményeiről esik szó.”

Nagyfödémes, Mátyusföld egyik nagyközsége. Területe 4185 ha, lakosainak száma 4665 fő. A Nagyszombati kerület Galántai járásában található.

Mint azt a könyv címe is sugallja, a szerző az elődjei régi adósságát igyekszik törleszteni azzal, hogy 107 évvel az I. világháború, és 80 évvel a II. világháború befejezése után bemutatja az egykori hely főszereplőit, egyben a község háborús eseményeinek részletezését.

A történelmi hátteret szakirodalmi szövegekkel támasztja alá, melyet a könyvben dőlt betűkkel jelez.

A könyvben, mindenekfelett a háborúk embertelensége mellett a hétköznapi emberi sorsokat domborította ki, rövid életrajzokkal, melyekben az emberi élet három legfőbb fordulójára, a születésre, a házasságra és a halálra fókuszál.

A szülőkkel kezdődően az utódok megszületésén át a végső nyughely elérésének pontosításáig kíséri a könyvben részvevőket. A frontkatonák mellett az otthon maradt házastársak és hadiözvegyek sorsára is napvilágot derít.

Kutatómunkája során sokat segítettek az utódok és a leszármazottak, akik információt szolgáltattak a frontkatonák, illetve a hadiözvegyek életéről és kiegészítették a hadi nyilvántartások sokszor hiányos vagy téves adatait – olvasható az információ a könyv bevezetőjében.

Az olvasó képet kap az I. világháborúról, az államhatalmi változásokról, Nagyfödémes történéseiről az I. világháború alatt, a Nagy Háború hőseiről és a hadiözvegyekről, Mátyusföld helyzetéről a két világháború között, az első bécsi döntés időszakáról és a visszatérés napjairól.

Következik Nagyfödémes élete a II. világháború idején, a községben elhunyt idegen származású hősökről, a Nagyfödémes község hősi halottairól, sebesültjeiről, hadifoglyokról és a túlélőkről.

Olvashatunk a Nagyfödémesen és a nem Nagyfödémesen született II. világháborús hősökről, a felvidékiek szovjet hadifogságáról, azokról a nagyfödémesiekről, akik a szovjet, az ismeretlen számú szovjet, a nyugat – és dél-európai, valamint az ismeretlen helyszínű hadifogolytáborokban sínylődtek.

Olvashatunk a regrutákról, az I. és a II. világháborúban kitüntetett nagyfödémesiekről, a leventékről és a leventemozgalomról, a leventeleány-mozgalomról, valamint a nagyfödémesi leventékről, a nők sorsáról a világháborúk idején és a markotányos lányokról. Külön fejezet tartalmazza a II. világháborús hadiözvegyek sorsát, és a Nagyfödémessel szomszédos dunajánosházi katonák történetét a II. világháború idején.

Szerepet kap a magyarországi zsidóság története, a nagyfödémesi zsidóság sorsa, a holokauszt, a nagyfödémesi zsidók elhurcolása, a munkatáborok, a koncentrációs táborok nagyfödémesi áldozatai, a munkaszolgálat és a holokauszt nagyfödémesi áldozatai és túlélői.

Végezetül helyet kapnak a könyvben a megemlékezések a Nagyfödémes község I. és II. világháborús hőseiről 1945 után.

A könyv részleteiben a nagyfödémesi emberek sorsáról szól, mégis, egyben átfogó képet ad a felvidéki magyarság sorsáról, amit Szakály Sándor történész így fogalmaz meg: „Ha valaki szeretné megismerni a Szlovákiában élő magyarok I. és II. világháború alatti történetét, nyugodt szívvel veheti kézbe ezt a könyvet. Természetesen a könyv egy település adott időszakának története, de azt a néhány évtizedet szinte minden településen ugyanúgy élték meg…”

Az emlékalbum 383 oldalon a mellékletek mellett 359 képet és 54 táblázatot tartalmaz, és feltünteti a felhasznált irodalmi, internetes és képi forrásokat.

Tartalmazza még a Hálaadó Emlékkönyv Jézus Szent Szívének Tiszteletére, 1945 című fejezetet, mely az eredeti anyag leirata, és az eredeti anyag digitális másolatát is szemlélteti.

Olvasható a Rezümé magyar, angol, német és szlovák nyelvű formája.

Végezetül a szerző név szerint mond köszönetet mindazoknak, akik bármilyen módon segítették a könyv megjelenését.

„A háború mindig nagy áldozatokkal jár. Elesett férfiak, nem egy esetben meggyalázott nők, hadiárvák és hadiözvegyek, hadirokkantak és emléktáblák, emlékművek. Elhurcoltaknak, elesetteknek, hadifogságból soha haza nem térteknek. Ez a könyv nekik is emléket állít.

A személyes történetekkel, a fotókkal és az egykori feljegyzések közreadásával. Szabó László nem először vállalkozott arra, hogy szülőföldje másokhoz is közelebb kerüljön. Ezt tette most is, és nyugodt szívvel állíthatom: sikerrel” – zárja gondolatait a Megkésett főhajtás című háborús emlékalbummal kapcsolatosan Szakály Sándor történész.

A könyv első borítóján Kálmán Mihály közlegény a II. világháború idején, a hátsó borítón Halász Vince, a cs. és kir. 5. komáromi huszárezred közlegénye, az I. világháború idején látható, valamint Babits Mihály: Fiatal katona című verse az 1914-es évből.

A könyv a szerzőnél vásárolható meg. Megtalálható a László Szabó Facebook oldalon és a lacilaci801@gmail.com elektronikus posta felületén.

Szabó László szívesen eleget tesz a meghívásoknak, ahol bemutathatja könyveit, ill. a Megkésett főhajtás című történelmi emlékalbumot.

