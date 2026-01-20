A nyár legjobb hete idén is Gombaszögön lesz

Július 14-19. között ismét a legnépszerűbb magyar előadókat hozza el a Felvidék legnagyobb fesztiválja, a Gombaszögi Nyári Tábor. Idén 7 színpadon, közel 100 koncerttel várják a szórakozni vágyó közönséget, emellett 600 különböző kísérőprogrammal is készülnek a szervezők a fesztivál hetére.

A Csemadok színpadon a legnagyobb magyar előadók koncertjeit hallgathatják meg a fesztiválozók. A nagyszínpadon fellép többek közt Dzsúdló, Byealex és a Slepp, valamint Dánielfy is.

Gombaszögön ad koncertet zenekarával a magyar könnyűzene egyik legmeghatározóbb alakja, Zorán. A rockzene szerelmesei a P. Mobil ikonikus dalaira, míg az autentikus cigányzene kedvelői a Parno Graszt slágereire mulathatnak majd.

A nagyszínpados produkciók mellett a többi, már megszokott helyszínen is zajlanak majd koncertek. A Kocsmakert színpadán fellép az Ivan & The Parazol, az Aurevoir., az Anna and the Barbies, az Analog Balaton, de koncertet ad az Artúr Rambo, a Down for whatever és Indigo is.

A fesztivál szervezői idén egy új koncertsorozattal is készülnek, ahol a fellépők szerzői estek keretein belül adják elő dalaikat egy szál gitárral, akusztikus feldolgozásban. Bemutatkozik Bodor Áron az Esti Kornél zenekarból a Csendesebb részem című műsorával, előadja legnépszerűbb dalait Szabó Balázs (Szabó Balázs Bandája) és fellép majd szerzői estjével Agócs Márton (Artúr Rambo, Aurevoir.).

Gombaszög hagyományosan a felvidéki zenekaroknak is lehetőséget ad a bemutatkozásra. Már elkezdődött a hazai előadók bejelentése, fellép többek közt az Aszpikpatkány, az Expired Passport, az Afium, és a Tögmags. A fellépők sora folyamatosan bővül.

Gombaszög hosszú évek óta a felvidéki fiatalok kedvenc találkozóhelye.

A hinta vagy a gombaszögi verébfej már ikonikus helyekké vált az évek során. De a fesztivál természetesen nem csak a fiatalokat várja, itt minden korosztály kedvére válogathat a számára érdekes programokból! A legkisebbek számára idén is kinyit a Gombaovi, a Tóth Károly sátor pedig izgalmas beszélgetéseket kínál közéleti és kulturális témákban egyaránt.

A Folkszöglet egész nap nyitva áll a népművészet kedvelői előtt, napközben tánctanításra és kézműves programokra kerül sor, este pedig népzenei és világzenei dallamok csendülnek fel. Az elektronikus és az underground zene szerelmeseinek pedig a Szobachill a bázisa.

Gombaszög vallási, önismereti és számos ismeretterjesztő programot is kínál.

A fesztivál ideje alatt szervezett vezetés keretén belül megtekinthető az Andrássy-kúria és a gombaszögi pálos kolostor. Azoknak pedig, akik valamilyen adrenalindús kihívásra vágynak, mindenképp ajánljuk a gombaszögi zipline kipróbálását!

A fesztivál három kempingben kínál sátorozási lehetőséget a táborozóknak. Az Andrássy- és a Coburg-kemping a fesztivál szívében, míg a Bebek-kemping a pálos kolostor és az Andrássy-kúria szomszédságában, a központi helyszíntől pár percnyi sétára várja Gombaszög lakóit.

A jegyvásárlás már javában zajlik

Még elérhetőek a kedvezményes, Early Bird jegyek, melyek a fesztivál teljes időtartamára szólnak. A fellépők sora folyamatosan bővül, ezekről Gombaszög közösségi oldalairól szerezhetnek tudomást az érdeklődők, ezért érdemes követni a fesztivál Facebook és Instagram oldalát.

Az alábbi linken a hetijegyek mellett a sátorjegyek is megválthatóak:

https://gombaszog.taggin.io/

Sajtóközlemény/Felvidék.ma