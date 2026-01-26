Home Itt és Most 68 farkast lőttek ki Szlovákiában a 2025/2026-os vadászidényben
68 farkast lőttek ki Szlovákiában a 2025/2026-os vadászidényben

(Fotó: pixabay.com)

68 farkast lőttek ki Szlovákiában a 2025/2026-os vadászidényben, további 13 pedig elpusztult – derül ki a vadászati nyilvántartási rendszerből. A vadászidény január 15-én fejeződött be.

A földművelési minisztérium 74 farkas kilövését engedélyezte a szezonban, a kvótát elosztották a megyék között.

Szinte az összes északi járásban ejtettek el farkast a vadászok, legdélebbre a Privigyei, a Nagykürtösi, a Losonci, a Rozsnyói, a Nagyrőcei és a Kassa-vidéki járásban.

Tilos a vadászat a rezervátumok területén, az európai jelentőségű természetvédelmi területeken, a lengyel, a cseh és a magyar határ mentén, továbbá a Pannon Biogeográfiai Régióba tartozó területeken, valamint a vadátjárók, vagyis a vadon élő állatok számára épített hidak és ökológiai folyosók térségében.

A kilövések engedélyezését bírálták a természetvédelmi szervezetek, mert szerintük a kvóták megállapításánál semmilyen szakmai érvet nem vett figyelembe a minisztérium, az állattartóknak sem jelent megoldást, viszont közvetlenül fenyegeti a farkasállományt. Fel is szólították a vadásztársaságokat, hogy ne éljenek a kilövési engedélyekkel.

TASR/Felvidék.ma

