A tudás nem tabu – fedezze fel a polcok titkait

Február 13-án nyílt napot tart a Somorjai székhelyű Fórum Kisebbségkutató Intézet Bibliotheca Hungarica szakkönyvtára és levéltári részlege a Szlovákiai Magyar Levéltár.

Mint a szervezők elmondták:

a látogatók vezetett könyvtári és levéltári túrák során bepillanthatnak a kulisszák mögé, megismerhetik az intézet munkáját és értékes gyűjteményeit.

Az épületséta és a kiállítások megtekintése körülbelül egy órát vesz igénybe az előre meghirdetett időpontokban.

A február 13-ai, pénteki eseményen 10.00; 11.00; 13.30 és 14.30 kezdettel szervezik meg a vezetett sétát az intézményekben.

A program része interaktív kalauzolás a szakkönyvtárban, a levéltári túra során a Szlovákiai Magyar Levéltár értékes dokumentumait, kincseit mutatják be. Mindamellett megtekinthető a Roll-up kiállítás a Fórum Kisebbségkutató Intézetről illetve a Könyvtörténetek élőben című könyvkiállítás is.

A szervezők kérik, hogy a nagyobb csoport jelentkezése esetén a kiválasztott időpontot előre jelezzék.

További információkat a szakkönyvtár közösségi oldalán, valamint a honlapján találnak.

PP/Felvidék.ma