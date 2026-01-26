A tudás nem tabu – fedezze fel a polcok titkait

Február 13-án nyílt napot tart a Somorjai székhelyű Fórum Kisebbségkutató Intézet Bibliotheca Hungarica szakkönyvtára és levéltári részlege a Szlovákiai Magyar Levéltár.
Mint a szervezők elmondták:
a látogatók vezetett könyvtári és levéltári túrák során bepillanthatnak a kulisszák mögé, megismerhetik az intézet munkáját és értékes gyűjteményeit.
Az épületséta és a kiállítások megtekintése körülbelül egy órát vesz igénybe az előre meghirdetett időpontokban.
A február 13-ai, pénteki eseményen 10.00; 11.00; 13.30 és 14.30 kezdettel szervezik meg a vezetett sétát az intézményekben.
A program része interaktív kalauzolás a szakkönyvtárban, a levéltári túra során a Szlovákiai Magyar Levéltár értékes dokumentumait, kincseit mutatják be. Mindamellett megtekinthető a Roll-up kiállítás a Fórum Kisebbségkutató Intézetről illetve a Könyvtörténetek élőben című könyvkiállítás is.
A szervezők kérik, hogy a nagyobb csoport jelentkezése esetén a kiválasztott időpontot előre jelezzék.
További információkat a szakkönyvtár közösségi oldalán, valamint a honlapján találnak.
PP/Felvidék.ma