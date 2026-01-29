MI az iskolákban: Komárom helyzetfelmérésből versenyelőnyt akar kovácsolni

A mesterséges intelligencia már jelen van a komáromi alapiskolák mindennapjaiban, ám intézményesített, tanórai alkalmazása egyelőre nem általános. A város által fenntartott iskolák pedagógusai körében végzett, a 2025/2026-os tanévben lebonyolított felmérés szerint az MI elsősorban a tanári munka előkészítésében jelenik meg, míg az oktatásban betöltött szerepe még formálódik – a hat helyi alapiskolában összesen 228 pedagógus bevonásával készült a kutatás. A városvezetés azonban nem pusztán technológiai kérdésként tekint a témára, hanem hosszú távú oktatáspolitikai és demográfiai kihívás részeként.

Keszegh Béla, Komárom polgármestere szerint az MI-vel kapcsolatos felmérés tudatos első lépés volt egy hosszabb folyamatban. „Amikor terveket készítünk, először tudnunk kell, hol állunk” – fogalmazott, hangsúlyozva: a jelenlegi adatgyűjtés célja nem az azonnali bevezetés, hanem annak feltérképezése, hogyan lehet a mesterséges intelligenciát a lehető leghatékonyabban és legbiztonságosabban használni az oktatásban.

Verseny a gyerekekért – a legjobb iskolák kellenek

A polgármester szerint Komárom – és a tágabb régió – egyik legnagyobb kihívása a gyermeklétszám csökkenése. „Ma már nem az a kérdés, mit tanítunk, hanem az is, hogy kit fogunk egyáltalán tanítani” – fogalmazott. Ebben a helyzetben az önkormányzat számára kulcskérdés, hogy a város iskolái a járás legjobbjai közé tartozzanak, mert a következő években éles verseny várható a gyerekekért és a fiatal családokért.

A pedagógusok körében végzett felmérés ezt a stratégiai gondolkodást támasztja alá. Az adatok szerint a tanárok többsége nem elutasító az MI-vel szemben, hanem óvatos: támogatják, hogy a diákok tanuljanak a mesterséges intelligenciáról, ugyanakkor annak használatát világos pedagógiai és etikai keretek közé helyeznék. Ez a megközelítés összhangban van a városvezetés elképzeléseivel, amely nem technológiai kényszert, hanem tudatos fejlesztési irányt lát az MI-ben.

A mesterséges intelligencia nem cél, hanem eszköz

Keszegh Béla hangsúlyozta: Komárom számára az MI nem öncél, hanem eszköz. Olyan eszköz, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a város modern, hatékony és vonzó oktatási környezetet kínáljon. A hivatalon belül már zajlanak MI-vel kapcsolatos képzések, és a városvezetés célja, hogy ugyanez a tudatos, felkészültségen alapuló megközelítés jelenjen meg az iskolákban is.

A felmérés tanúsága szerint a pedagógusok elsősorban az adminisztratív terhek csökkentésében, az oktatási anyagok előkészítésében és az értékelés támogatásában látnak potenciált az MI-ben, miközben ragaszkodnak ahhoz, hogy a tanár–diák kapcsolat, a szakmai döntések és a személyes felelősség emberi kézben maradjon. A mesterséges intelligencia tanárokat helyettesítő szerepét a válaszadók döntő többsége elutasítja.

Regionális stratégia eszköze lehet a mesterséges intelligencia

A városvezetés oktatáspolitikai gondolkodásában az MI egy szélesebb koncepció része. A következő időszakban demográfiai helyzetelemzés, majd egy tízéves oktatási stratégia kidolgozása is napirenden van, amelynek központi eleme a minőségi oktatás. „Ha azt szeretnénk, hogy a fiatalok ne menjenek el, vagy ha elmennek, visszatérjenek, akkor a lehető legjobb iskolákat kell kínálnunk” – hangsúlyozta a polgármester.

A komáromi MI-felmérés így nem csupán technológiai állapotfelmérés, hanem egy hosszabb távú regionális stratégia alapköve. A cél: a csökkenő gyermeklétszám és az erősödő verseny közepette olyan oktatási környezet kialakítása, amely egyszerre modern, emberközpontú és hosszú távon is versenyképes.

Szakmai tájékoztató a felmérés eredményeiről

A témához kapcsolódóan szakmai tájékoztatóra került sor szerdán a Komáromi Városi Hivatalban, amelynek célja annak bemutatása volt, miként használják jelenleg a mesterséges intelligenciát a város által fenntartott alapiskolákban.

A tájékoztató keretében ismertették a felmérés eredményeit, amelyben a komáromi alapiskolák pedagógusai fogalmazták meg álláspontjukat a mesterséges intelligencia oktatásban való alkalmazásáról. Emellett több intézmény bemutatta az MI-hez kapcsolódó jó gyakorlatait, valamint szó esett arról is, hogyan vonja be az önkormányzat a mesterséges intelligenciát a hivatali működésbe.

A felmérés részletes eredményeit Ondrej Gajdáč alpolgármester mutatta be, a szakmai egyeztetésen pedig jelen voltak az érintett alapiskolák képviselői is. A teljes tanulmány és annak összegzése a város honlapjáról letölthető IDE kattintva.

Szalai Erika/Felvidék.ma