Nagyszombat megye elnöke fontosnak tartja a drogok elleni még szigorúbb fellépést

Legfőbb ideje szigorítani a szabályokat és megvédeni a fiatalokat a tiltás ellenére megszerzett drogoktól, mutatott rá Jozef Viskupič, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat elnöke a nagyszombati Közlekedési Szakközépiskolában történt incidens kapcsán. Bejelentette, hogy országos vitát kezdeményez a veszélyes anyagok, például a HHC iskolai környezetben való elérhetőségének korlátozásáról.

„A tanárnő elleni támadás vörös vonalat jelent. Az erőszaknak és a drogoknak nincs helyük az iskolákban. A nagyszombati megyei fenntartású középiskolában történt incidens mélyen megdöbbentett, és határozottan elítélem. Az iskoláknak biztonságos helyeknek kell lenniük – diákok és tanárok számára egyaránt. Ez az eset újabb bizonyítéka a HHC és hasonló anyagok okozta súlyos problémának, melyekhez a tilalom ellenére is hozzáférnek a fiatalok. Továbbra is megvásárolhatók automatákból vagy az interneten, ami elfogadhatatlan. Megyeelnökként és szülőként a törvények azonnali szigorítását és a forgalmazás alaposabb ellenőrzését fogom szorgalmazni. A kérdést a többi megyeelnökkel együtt felvetem a megyei önkormányzatok szövetségében, és találkozót kezdeményezek az oktatási, az egészségügyi és a belügyminiszterrel.

A gyermekeink biztonsága a tét” – mondta Jozef Viskupič, aki a történteket intő jelnek tekinti a társadalom számára.

Nagyszombati megye már régóta nagy hangsúlyt helyez az iskolák biztonságosságára, a megelőző programok szerves részét képezik az oktatásnak. Ezen a területen a régió szorosan együttműködik az IPčko szervezet szakértőivel, akikkel potrebujempomoc.sk néven közösen létrehoztak egy speciális platformot, ahol anonim és ingyenes online tanácsadással állnak ra diákok, szülők és tanárok rendelkezésére a hét minden napján, a nap 24 órájában.

A zaklatás megelőzése és a mentális egészségvédelem mellett a megye az eset után az eddigieknél is szigorúbban ügyel majd a biztonságra, hogy a tanárok félelem nélkül taníthassanak, a diákok pedig egészséges környezetben tanulhassanak.

NZS/TTSK/Felvidék.ma