Fico az atomenergiáról és védelmi kérdésekről tárgyalt Macronnal

Robert Fico miniszterelnök Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott csütörtökön Párizsban. A kormányfő a Facebookon közölte, több mint két órán át bizalmas beszélgetést folytattak az atomenergiáról, védelmi kérdésekről, valamint az unió és Ukrajna versenyképességéről.

Fico szerint a találkozó Franciaország és Szlovákia stratégiai partnerségét támasztja alá. A miniszterelnök megerősítette, hogy találkozik az Électricité de France (EDF) és a Framatome vezetőivel, márciusban pedig részt vesz a párizsi atomenergiai csúcstalálkozón.

„A fejlett francia, és a dinamikusan fejlődő szlovák fegyveriparban rejlő lehetőségekről is tárgyaltunk” – mondta a miniszterelnök.

Fico arra kérte Macront, fontolja meg azokat a szlovák, és más uniós tagállamok által tett javaslatokat, amelyek az energiaárak csökkentését célozzák, az erről szóló javaslatot az Európai Tanács februári ülésén fogják beterjeszteni.

Az unió nyugat-balkáni országokkal való bővítéséről is tárgyaltak. A miniszterelnök elmondta, szerinte az EU igazságtalanul bánik Szerbiával ebben a kérdésben.

A megbeszélésen téma volt az ukrajnai háború is. Fico elmondta, bizonyos kérdésekben eltérő állásponton vannak a francia elnökkel. Megosztotta Macronnal a háborúval kapcsolatos nézeteit, és tájékoztatta Szlovákia Ukrajnának nyújtott humanitárius segítségnyújtásáról.

Fico a visegrádi négyek (V4) szlovák elnökségének prioritásairól is tájékoztatta a francia elnököt, és hangsúlyozta a V4 miniszterelnökei és a francia elnök idei találkozójának fontosságát is.

Macron az X közösségi oldalon írt a találkozóról. Egy szlovák nyelvű bejegyzésben „stratégiai ébredést” emlegetett. Szerinte a találkozó az egység és szolidaritás, az európai függetlenség jegyében zajlott. „Gyorsabban kell haladnunk a létfontosságú területeken – az energia, a versenyképesség, a védelem, és a demokrácia védelme terén” – fogalmazott a francia elnök.

TASR/Felvidék.ma