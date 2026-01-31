Az oszmán terjeszkedés korát mutatja be a rimaszombati múzeum

A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum az oszmán terjeszkedés koráról készített kiállítást a mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A látogatók egy életnagyságú oszmán sátor mását is megtekinthetik – tájékoztatta a TASR-t Tóth Szilvia, a múzeum PR-menedzsere.

A Két világ határán – Török hódoltság Gömörben és Nógrádban című kiállítás az 1526-os mohácsi csata következményeit tárja fel. A hódítók számára a győztes csata után megnyílt az út a mai Közép-Szlovákia területére is.

„A tárlat domináns eleme egy oszmán sátor életnagyságú mása, melyben a látogatók kipróbálhatják az oszmán táborban való életmódot. A kiállításon továbbá megismerkedhetnek különféle oszmán eredetű tárgyakkal is. A polgári anyagi kultúrát mindennapi használati tárgyak képviselik, mint például oszmán eredetű kerámia, egy síita imakorong torzója, melyet a füleki várban találtak, illetve különböző sárgaréz és bronz tárgyak”

– pontosított Alexander Botoš, a múzeum régésze és a kiállítás kurátora.

Bemutatásra kerülnek a Rimaszombatból származó, fából készült török sípok is, melyek a legenda szerint megóvták a várost a török betörésektől, továbbá IV. Mehmed szultán 1672-es, Rimaszombat lakosaira vonatkozó rendeletének másolata, valamint a törökök tipikus fegyverei is.

A múzeum különös figyelmet szentelt tárlatában a füleki várnak és a Rimaszombat melletti szabadkai török várnak, melyek az oszmán terjeszkedés idején jelentős szerepet töltöttek be a régióban.

A látogatók nem csak a Gömör-Kishonti Múzeum kiállítási tárgyait, hanem a Füleki Vármúzeum, illetve a Szlovák Nemzeti Múzeum Régészeti Múzeumának és a Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének gyűjteményéből származó leleteket is megtekinthetnek.

A kiállítás a magyar Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi támogatásával valósul meg. Megnyitója szerdán, február 4-én délután lesz, a nyilvánosság május 10-ig nézheti meg.

