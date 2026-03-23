Szent Ferenc csontjait visszahelyezték Assisi bazilikájának kriptájába

Assisi bazilikájában vasárnap éjszaka visszahelyezték a kriptába Szent Ferenc földi maradványait, amelyek egy hónapig voltak láthatók a szent halálának 800. évfordulója alkalmából.

Szent Ferenc csontjai visszakerültek a róla elnevezett bazilika altemplomában található kriptába, amely évszázadok óta őrzi a szent földi maradványait.

A csontokat egy bronz szarkofágban helyezték el, amelyet Fra’ Marco Moroni, a bazilikát fenntartó ferences közösség vezetője zárt le szerzetestársai jelenlétében. A koporsót pecséttel zárták le. A kripta lezárásáról az egyházmegye és a ferences rend is jegyzőkönyvet készített.

Szent Ferenc 1126-ban hunyt el, és csontjait 1230-ban helyezték el az Assisiben épített dómban.

A szent ereklyéjét annyira féltették, hogy sokáig titoknak számított, pontosan hol található az altemplom oltára alatti sírhely, amelyet végül 1818-ban találtak meg.

Az utóbbi egy hónapban Szent Ferenc csontjait kiállították a bazilika altemplomában. Üvegkoporsóban helyezték el a csontokat, amelyeket így egészen közelről lehetett látni. A rendkívüli eseménnyel Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékeztek.

Február 22. és március 22. között több mint 370 ezren látogattak el a szent földi maradványaihoz a világ minden részéből.

„Minden várakozást felülmúlt a zarándokok részvétele, akik a testvériséget jelképezték” – nyilatkozta Fra’ Marco Moroni.

A kiállítás zárónapján Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar elnöke mutatott be misét a bazilikában. Beszédében hangoztatta, hogy

az erő dicsőítésének mai korában Szent Ferenc a béke üzenetét képviseli.

Szent Ferenc halála óta ez volt az első alkalom, hogy kiállították a csontjait.

MTI/Felvidék.ma