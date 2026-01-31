Nem vagyunk bűnösök! – a pozsonyi tüntetés képeken

Pozsony Óvárosának főterén tiltakoztak január 30-án, pénteken a felvidéki magyarokat sújtó, kollektív bűnösség elvére épülő jogfosztások és a szólásszabadság korlátozása ellen.

A KÖZ.ÜGY platform által szervezett megmozduláson politikai, civil és kulturális szereplők szólaltak fel, köztük a Magyar Szövetség elnöke, Gubík László is.

A tüntetés célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a Beneš-dekrétumok napjainkban is érezhető következményeire, valamint a Fico-kormány azon intézkedéseire, amelyek a szervezők szerint büntetőjogi eszközökkel próbálják elhallgattatni a kritikus hangokat.

