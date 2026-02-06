Home Régió Kincsek a szekrényből és a padlásról 3. – kiállítás az érsekújvári múzeumban
Kincsek a szekrényből és a padlásról 3. – kiállítás az érsekújvári múzeumban

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Az érsekújvári Thain János Múzeum Facebook-oldala

Az érsekújvári Thain János Múzeum a Kincsek a szekrényből és a padlásról 3. című kiállítás megnyitójára készül. Az 2019 és 2025 között összegyűjtött tárgyakat válogatta össze a múzeum a kiállításra.

A tárlat a 2010-es és a 2016-os kiállítás folytatása, és március 21-ig tekinthető meg – közölte a múzeum.

Néprajzi és történelmi tárgyakat – játékokat, karácsonyi díszeket, egyenruhákat, dokumentumokat, textíliákat és hétköznapi használati tárgyakat – tekinthetnek meg a látogatók.

Egyedi tárgyak is vannak a kiállított tárgyak között, például az érsekújvári gimnázium eredeti építészeti tervei, a malom felrobbantásakor készült fényképek, vagy az Érsekújvári Lapok című újság lapszámai 1890-ből.

A látogatók megtekinthetik a Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Intézetében őrzött leleteket, amelyek Érsekújvár környékéről, öt lelőhelyről kerültek elő. Ezek a leletek a középső bronzkortól a kora vaskorig terjedő időszakra datálhatók.

TASR/Felvidék.ma

