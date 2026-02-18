Gyermekek világa – hamarosan hiánypótló fejlesztőprogram indul Ipolyságon

A Svet detí – Gyermekek Világa Polgári Társulás hamarosan sokrétű fejlesztőprogramot indít Ipolyságon. Szakmai háttérrel és személyes figyelemmel várja az öt és tizenöt év közötti gyermekeket. Az egyéni és csoportos foglalkozások, fejlesztőprogramok magyar nyelven is elérhetőek, ami az Ipoly menti térségben élők számára hiánypótló lehetőség.

A civil szervezet 2019-ben alakult azzal a céllal, hogy egy iskolára felkészítő és komplex fejlesztőprogramot kínáljon azon gyermekek számára, akik tanulási nehézségekkel küzdenek.

A fejlesztő- és támogató foglalkozások az ipolysági könyvtár egykori épületében, a Janko Kráľ utcában kapnak helyet, s február végén kezdődnek. Mint Dulai Mária speciális pedagógus, a polgári társulás vezetője a Felvidék.má-nak kifejtette,

szeretnének segítséget nyújtani a gyerekeknek és a szüleiknek.

Hasonló programok Ipolyságtól nagy távolságra, Párkányban, vagy Léván érhetőek el.

A Svet detí – Gyermekek Világa Polgári Társulás alapítói, Dulai Mária, Margita Tóthová és Riedly Krisztián jelentős tapasztalattal rendelkeznek a sajátos nevelésű igényű gyermekekkel való foglalkozás és nevelés terén is. „Minden gyermek egyedi és megérdemli a sikerélményt” – fogalmazta meg mottóként a társulás vezetője.

Nem címkézni szeretnének, hanem utat mutatni, miközben a hiányosságok helyett az erősségekre összpontosítanak. Minden gyermek más ütemben fejlődik, minden gyermek másban tehetséges – véli a szakember.

Az alábbi szolgáltatásokat nyújtják a programjaik által: iskolára felkészítő fejlesztés; olvasótréning; felzárkóztató órák; részképesség-fejlesztés; grafomotorikus fejlesztés; kommunikációs és beszédfejlesztő foglalkozások. Az elérhető fejlesztési programjaik között találjuk továbbá a Mirabilis korrekciós programot, a bilaterális integrációs mozgásprogramot valamint a Mačka Mňau és a Sindelar-féle módszert.

Mint Dulai Mária kiemelte:

„nem végzünk hivatalos diagnosztikai vizsgálatot és nem adunk ki szakvéleményt, de amennyiben a szülő rendelkezik szakvéleménnyel, annak figyelembevételével személyre szabott fejlesztést biztosítunk.”

Hozzátette, amiben tudnak, abban a központjukban segítenek, szükség esetén tovább irányítják a gyermekeket megfelelő szakemberekhez, intézményekhez.

A hamarosan nyíló központ a szülőknek konzultáció keretében szívesen segít eligazodni a továbblépésben. A konzultációk barátságos és támogató légkörben zajlanak majd. Az első konzultáció ingyenes, hamarosan elkészül a foglalkozások és fejlesztőprogramok árjegyzéke is.

Ha a szülő bizonytalan a gyermeke fejlődésében, olvasási vagy írási nehézséget tapasztal, akkor bátran felkeresheti a központot.

Február végén már elkezdődnek az első terápiás foglalkozások. Egyéni fejlesztések mellett csoportos foglalkozásokra is sor kerül majd. Hétköznapi időpontok mellett szombatonként is terveznek fejlesztőprogramokat. A foglalkozások során játékos módon fejlesztik a gyermekeket.

Mint a szakember jelezte, egyre több a tanulási zavarral küzdő gyermek, a tanácsadás, a kínált korrekciós programok azonban hatékony segítséget nyújthatnak.

A későbbiekben szeretnék felvenni a kapcsolatot a helyi és környékbeli oktatási intézményekkel. A civil szervezet Ipolyság város vezetésének támogatásával és magánszemélyek hathatós segítségével hozta létre a kis foglalkoztató központját.

További információk a Svet detí – Gyermekek Világa közösségi oldalán találhatók.

Pásztor Péter/Felvidék.ma