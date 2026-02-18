XIII. Vince-pince Fesztivál a lévai Reviczky Házban

A lévai és Léva környéki magyar borászok közössége, valamint a borkedvelő közönség is töretlen lelkesedéssel várta a február 13-án és 14-én 13. alkalommal megrendezett Vince-pince Fesztivált. A verseny fővédnökségét Kovács Róbert, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnöke ismét nagy örömmel vállalta magára. A pénteki, hivatalos nevezésen és bormintaleadáson 26 lévai és Léva környéki borász 70 bormintáját vette át a szakmai stáb.

Másnap 10 órakor a szakmai zsűri – Bajkai Gusztáv, Varga Erika, Szabó Erika, Palík Klára, dr. Palík László agrármérnök vezetésével – megkezdte a borminták értékelését. A szakmai zsűri elnöke az esti ünnepélyes eredményhirdetésen kifejezte elismerését a borászok munkájáért. Az est folyamán a végeredményt, a palackokba került finom nedűket végigkóstolhattuk.

A XIII. évadot ifj. Ševeček Judit, a Reviczky Társulás titkára nyitotta meg, majd felkérte Urbán Zoltánt, a Reviczky Társulás elnökét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Az elnök köszöntötte a jelenlévőket, borászokat, a meghívott vendégeket. Beszédében kiemelte, örömére szolgál, hogy újfent megtelt a ház, mely csak megerősít abban, hogy van értelme annak, amit csinálnak. Elismerte a borászok munkáját is, hiszen igyekezetük és tehetségük emeli a rendezvény értékét.

Az eseményt jelenlétével megtisztelte Ján Krtík, Léva város polgármestere is.

Ezután következett az est fénypontjaként az eredményhirdetés, melyet ifj. Ševeček Judit vezényelt. Minden borászt külön színpadra szólított akik sorra vették át okleveleiket és díjaikat. Idén nagy meglepetés érte a borászokat, hiszen az oklevelek mellé érmeket is kaptak, melyeket Urbán Zoltán és id. Ševeček Judit akasztott a borászok nyakába.

A díjak közül kiemelkedett a Czíria Géza által felajánlott háromnapos, osztrák Alpokban eltölthető üdülés, a Zimányi Árpád által felajánlott belépő két fő részére az Ozora Fesztiválra, egy ajándékkosár és könyv Ján Krtík, Léva város polgármestere jóvoltából, valamint dr. Palík László különdíja.

A százas skálán értékelt borminták legmagasabb eredményét Puksa Ferencz bora érte el 94,80 ponttal, mellyel az idei év Champion címét nyerte el.

A fehérborok kategóriájában Szkladan László nagy aranyéremben részesült, Martoš Jozef, Palásti Ádám, Viktor Dávid, Béres Zoltán, Szkladan László, Vinica Agát pedig aranyéremben.

A rosé borok kategóriájában Bajkai Gusztáv, Csáki Gyula, Vorák Attila részesült aranyéremben.

A vörösborok kategóriájában Viktor Dávid, Vinica Agát, Martoš Jozef, Grós János részesült nagy aranyéremben és Bajkai Gusztáv, Martoš Jozef, Hudec Árpád, Grós Patrik, Puksa Ferencz, Štefen Milan, Vorák Attila aranyéremben.

A fogadóborokat az idén a madari Andora borászat biztosította. Az idei finom vacsoráról Grós Patrik gondoskodott. A nótázáshoz, táncoláshoz való kedvet az S&E Band biztosította, akiket már a jövő évi Vince-pincére is lefoglaltunk.

A kóstolni és szórakozni vágyók idén olyan bormintákat kóstolhattak, melyek eddig nem nagyon voltak jellemzőek, de a borászok kíváncsisága és szakmai tudása ezt is lehetővé tette. Ilyenek voltak például a Hossa, Noria, Hron, Dunaj, Pálava.

A nagyobb tömegeket megmozgató, közösségépítő XIII. Vince-pince Fesztivál ismét elérte a szervezők célját,

hiszen telt ház előtt ismerte el, tüntette ki a lévai régió eredményes magyar borászait s azok borait,

a kötetlen szórakozás pedig szakmabelieknek és laikusoknak egyaránt lehetőséget biztosított a tapasztalatcserére, egymás közelebbi megismerésére.

ŠJ/Felvidék.ma