Nagyvárosi turisztikai kiállításokon mutatkozott be a Csallóköz

Január közepe óta több európai fővárosban megrendezett turisztikai kiállításon is kiemelkedő érdeklődés övezte a Csallóköz régió kínálatát. A bécsi Ferien-Messe Wien 2026-on, a finnországi Helsinkiben megrendezett Matka Travel Fair 2026 kiállításon, valamint Magyarország legnagyobb turisztikai rendezvényén, a 48. Utazás Kiállításon Budapesten is jelen volt a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség. A turisztikai szervezetet a Slovakia Travel kiállítási standján belül találhatták meg.

Január 15–18. között egyidejűleg, az ausztriai és finnországi helyszíneken mutatták be a víz ölelte Csallóközt a turisztikai szakembereknek, a médiának és a nagyközönségnek, mint vonzó üdülési desztinációt. A régió természeti szépségei, történelmi emlékei, termálfürdői, különleges élménylehetőségei, valamint minőségi gasztronómiája egyaránt nagy érdeklődést váltott ki.

A standokat mindkét vásáron jelentős látogatottság jellemezte. A turisztikai szakemberek mellett számos potenciális látogató – családok és idősebb korosztályba tartozó érdeklődők – is érdeklődést mutatott a Csallóköz iránt. Az érdeklődők figyelmét különösen az aktív turizmus lehetőségei, a kerékpározás, a vízitúrázás, a túrázás, valamint a termálfürdők kínálata keltette fel. A Ferien-Messe Wien idén 86 000 látogatót vonzott, míg a Matka Travel Fair több mint 60 000 látogatót és 850 kiállítót fogadott mintegy 90 országból.

A budapesti 48. Utazás Kiállítás 2026. február 19–22. között várta az érdeklődőket. A mintegy 25 000 látogatót számláló rendezvényen a Csallóköz standjánál az aktív kikapcsolódás iránt érdeklődők kerékpáros és vízitúrás élményekhez, természeti barangolásokhoz, valamint wellness-lehetőségekhez meríthettek inspirációt.

A turisztikai kiállítások képzeletbeli világkörüli utazást kínálnak a látogatóknak: a népszerű úticélok mellett kevésbé ismert, felfedezésre váró régiók – köztük a Csallóköz – is bemutatkozhatnak. Ezek az események egyúttal találkozási pontot jelentenek a szakma, a média és az utazóközönség számára.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma