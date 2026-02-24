Adóbevallási kötelezettségre figyelmeztet a pénzügyi igazgatóság az ingatlaneladások kapcsán

A Szlovák Köztársaság Pénzügyi Igazgatósága ezekben a napokban közel hétezer állampolgárnak küld figyelmeztető levelet, akiknek 2025 folyamán megszűnt valamely ingatlan tulajdonjoga. A hatóság az ingatlan-nyilvántartás (kataszter) adatai alapján rendelkezik információval a tulajdonjog megszűnéséről – tájékoztatott Daniel Kováč, a pénzügyi igazgatóság szóvivője.

„Amennyiben az állampolgár az ingatlant eladta vagy más módon átruházta, és ebből jövedelme származott, törvényes kötelezettsége keletkezhet arra, hogy ezt a bevételt a 2025-ös adóévre vonatkozó adóbevallásában feltüntesse” – figyelmeztetett a szóvivő.

Hozzátette:

Az adóbevallás személyesen bármely adóhivatalban benyújtható, postai úton bármely kirendeltségre elküldhető, illetve elektronikusan is beadható. Az adóbevallási nyomtatvány a pénzügyi igazgatóság portálján érhető el.

A szóvivő arra is rámutatott, hogy bizonyos esetekben a természetes személyeknek nem keletkezik adóbevallási kötelezettségük.

Ilyen például, ha az ingatlan – amely nem tartozott az üzleti vagyonba – több mint öt éven át volt a tulajdonukban; ha az ingatlant egyenes ági örökléssel szerezték meg, és az elhunyt tulajdonszerzésétől számítva több mint öt év telt el; ha az ingatlant ajándékozással ruházták át; vagy ha az üzleti vagyonból való kivezetése óta több mint öt év telt el.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk