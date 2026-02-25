Home Kitekintő Orbán Viktor: a háborúnak nyilvánvalóan nincs megoldása a frontvonalon
Kitekintő

Orbán Viktor: a háborúnak nyilvánvalóan nincs megoldása a frontvonalon

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Orbán Viktor, Facebook)

A brüsszeli vezetők kedden Ursula von der Leyennel az élen megállapodtak Zelenszkij elnökkel a háború folytatásáról – írta a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor hozzátette, ez rossz hír Európának: folytatódik egy olyan háború, amelynek nyilvánvalóan nincs megoldása a frontvonalon, de iszonyú pusztítással jár.

Kiemelte,

hogy havonta meghal vagy hadirokkanttá válik 35 ezer ember, miközben a frontvonal alig mozdul; özvegyek, árvák, fiaikat sirató édesanyák százezrei, ezt támogatja Brüsszel.

A háború folytatása rengeteg pénzükbe kerül az európai embereknek: euró százmilliárdok égnek el a semmibe és a semmiért, ebbe a háborúba nem az oroszok, hanem az európaiak roppannak bele. Ráadásul fennmarad az atomháború kockázata is, mert Európa egy nukleáris nagyhatalommal áll szemben – tette hozzá.

„Ha hagynánk, minket is belerángatnának. Magyar Péter a múlt héten Münchenben német gyámkodás mellett megkötötte titkos paktumát a brüsszeli vezetőkkel. Brüsszel és Kijev támogatásáért cserébe belépteti Magyarországot a háborúzó európai országok közé, és hozzájárul Ukrajna pénzügyi támogatásához. Leválasztja Magyarországot az olcsó olajról és gázról” – fogalmazott Orbán Viktor.

A paktum azért titkos, hogy a magyarok a választásokig ne tudhassák meg az igazságot. A paktumnak megfelelően az ukrán–magyar energiacsata ügyében Magyar Péter és a Tisza Párt nem a magyarok, hanem Ukrajna oldalára állt – fűzte hozzá.

„Magyarországnak ebből ki kell maradnia. A magyar kormánynak meg kell őriznie Magyarország biztonságát. Ezt is fogjuk tenni. A Fidesz a biztos választás!”

– írta Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A francia elnök szkeptikus a békekötést illetően

„A magyar kormány nem enged Ukrajna zsarolásának”

Zelenszkij szerint fontos, hogy Ukrajna egyértelmű dátumot kapjon...

A brit és a francia elit „piszkos” bombához juttatná...

Nem született megállapodás az Oroszországgal szembeni 20. uniós...

Szijjártó Péter: Brüsszel összejátszik Ukrajnával Magyarország és Szlovákia...

Orbán Viktor: Európa ezt a háborút nem bírja...

Zelenszkij: Ukrajna győzni fog és visszaszerzi az elfoglalt...

Kallas: a tagállamok várhatóan nem jutnak megállapodásra az...

Witkoff: „Putyin soha nem volt más, mint egyenes...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma