Orbán Viktor: a háborúnak nyilvánvalóan nincs megoldása a frontvonalon

A brüsszeli vezetők kedden Ursula von der Leyennel az élen megállapodtak Zelenszkij elnökkel a háború folytatásáról – írta a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor hozzátette, ez rossz hír Európának: folytatódik egy olyan háború, amelynek nyilvánvalóan nincs megoldása a frontvonalon, de iszonyú pusztítással jár.

Kiemelte,

hogy havonta meghal vagy hadirokkanttá válik 35 ezer ember, miközben a frontvonal alig mozdul; özvegyek, árvák, fiaikat sirató édesanyák százezrei, ezt támogatja Brüsszel.

A háború folytatása rengeteg pénzükbe kerül az európai embereknek: euró százmilliárdok égnek el a semmibe és a semmiért, ebbe a háborúba nem az oroszok, hanem az európaiak roppannak bele. Ráadásul fennmarad az atomháború kockázata is, mert Európa egy nukleáris nagyhatalommal áll szemben – tette hozzá.

„Ha hagynánk, minket is belerángatnának. Magyar Péter a múlt héten Münchenben német gyámkodás mellett megkötötte titkos paktumát a brüsszeli vezetőkkel. Brüsszel és Kijev támogatásáért cserébe belépteti Magyarországot a háborúzó európai országok közé, és hozzájárul Ukrajna pénzügyi támogatásához. Leválasztja Magyarországot az olcsó olajról és gázról” – fogalmazott Orbán Viktor.

A paktum azért titkos, hogy a magyarok a választásokig ne tudhassák meg az igazságot. A paktumnak megfelelően az ukrán–magyar energiacsata ügyében Magyar Péter és a Tisza Párt nem a magyarok, hanem Ukrajna oldalára állt – fűzte hozzá.