Fradi-szív dobogott Zselízen

Nagy várakozás előzte meg a Ferencvárosi Torna Club népszerű „Fradi testnevelés óra” programját Zselízen. A helyi sportcsarnokban nemcsak a labda pattogott, hanem a közösségi összetartozás is új erőre kapott: a gyerekek profi edzőktől és az élvonalbeli keret kapusától tanulhatták el a labdarúgás fortélyait.

A Kárpát-medence-szerte hódító kezdeményezés célja

nem csupán a mozgás népszerűsítése, hanem a nemzeti identitás erősítése is a sporton keresztül.

Zselízre ezúttal a klub ikonikus kabalája, a Fradi Sas mellett két kiváló szakember érkezett: Horváth Roland, az U16-os csapat szakvezetője és Kiss Gergely, az U14-esek trénere. A szakmai színvonalat tovább emelte, hogy az FTC felnőtt keretének tagja, Radnóti Dániel, a csapat harmadik számú kapusa is beállt a zselízi alapiskolások közé, felejthetetlen élményt nyújtva a fiataloknak.

Nemcsak sport, hanem példaképállítás is

A foglalkozások három korcsoportban zajlottak, ahol a gyerekek közvetlen közelről tapasztalhatták meg, mit jelent a professzionális hozzáállás. A „kiadós” edzéseket követően természetesen nem maradhatott el a közös fotózás és az aláírásosztás sem, hiszen egy-egy ilyen találkozás egy életre szóló motivációt adhat a sportoláshoz.

A klub jelenléte nem volt újdonság a városban, hiszen a Fradi Suli Program keretében korábban már megfordultak a Garam menti tanintézményben. Ez a misszió – amelyet 2017-ben a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play-díjjal is elismert – már diákok százezreihez juttatta el a tanulás és a rendszeres mozgás fontosságának üzenetét.

A rendezvény főszervezője, Csonka Ákos kiemelte, hogy a kezdeményezés gyökerei a helyi közösség Fradi-szeretetében van.

„Zselízen sok szurkolója van a Fradinak, akikkel rendszeresen járunk ki a meccsekre is. Innen jött az ötlet: miért ne hozhatnánk el a klub programjait ide, a mi városunkba? A sportnak ugyanis rendkívül erős identitásképző hatása van”

– mutatott rá.

Hozzátette:„Lehet szurkolni mondjuk a Barcelonának vagy a Manchester Unitednek, de egy gyermek számára azok idegen közegnek, idegen nyelvű környezetnek számítanak, ahol kicsi az esély a személyes találkozásra. Ezzel szemben a Fradi itt van karnyújtásnyira. A közelség miatt akár heti rendszerességgel ki lehet menni a stadionba, az ilyen programokon pedig a játékosokkal is közvetlenül beszélgethetnek a gyerekek. Nem szabad elfelejteni, hogy a Fradi jelenleg is az Európa Ligában, az egyenes kieséses szakaszban vitézkedik. Bámulatos, hogy ilyen magas szintű sportszakmai munka mellett is odafigyelnek az ilyen apróságokra, és energiát fordítanak az anyaországi és a határon túli gyerekekre is. Ezért alkotunk mi mindannyian egy hatalmas családot, akik valamilyen szinten a Fradihoz tartozunk.”

Közös jövő a zöld-fehér színek jegyében

A program mindazonáltal nem marad folytatás nélkül. A stáb meg is invitálta a zselízi alapiskolásokat, hogy személyesen is tapasztalják meg azt a hangulatot, ami a Groupama Arénában uralkodik egy-egy mérkőzésen, így a klub vendégeiként egy tavaszi mérkőzésre is ellátogathatnak a zselízi diákok.

Ez a látogatás több volt, mint egy egyszerű sportnap:

a Fradi-család – mint már sokszor – ismét kinyújtotta kezét a felvidéki magyarság felé, emlékeztetve a legfiatalabbakat, hogy a határok felett is együtt dobban a Fradi-szív.

A zselízi gyerekek nemcsak aláírásokkal, fotókkal és élményekkel, hanem azzal a tudattal térhettek haza, hogy a zöld-fehér közösségben nekik is helyük van. Ahogy a labda pattogott a zselízi csarnokban, úgy erősödött meg ismét az a láthatatlan kötelék, amely összeköti az anyaországi és a határon túli magyarokat – a sport, az erkölcs, az erő és az egyetértés jegyében.

Felvidék.ma