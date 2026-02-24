Zelenszkij szerint fontos, hogy Ukrajna egyértelmű dátumot kapjon az EU-hoz való csatlakozáshoz

Fontos, hogy Ukrajna egyértelmű dátumot kapjon az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz a háború lezárását célzó jelenlegi diplomáciai folyamat részeként – jelentette ki Volodimir Zelenszkij kedden az Európai Parlament plenáris üléséhez címzett videóüzenetében.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: a csatlakozási dátum kijelölése „nem pusztán kívánság”, hanem annak világos felismerése, miként cselekedne Oroszország elnöke ennek hiányában. Mint fogalmazott, ha nem születik ilyen döntés, Vlagyimir Putyin „évtizedekre blokkolhatja Ukrajnát” azzal, hogy megosztja Európát. „Meg kell védenünk magunkat ettől” – tette hozzá.

Zelenszkij köszönetet mondott az európai országoknak az Ukrajna iránti folyamatos figyelemért, támogatásért és az Oroszország Ukrajna elleni agressziójával szembeni határozott fellépésért.

Kiemelte:

Az ukrán nép érzi, hogy sok európai számára fontos, mi történik Ukrajnával, és hogy sikerül-e megbízható és tartós békét elérni.

Az államfő leszögezte: Ukrajna nem választotta a háborút, nem ő indította el és nem is provokálta ki, ugyanakkor mindent megtesz annak lezárásáért. Úgy fogalmazott, Oroszország egy olyan diktatórikus rendszert képvisel, amely nem fogadja el, hogy Európában minden emberi élet számít, az emberi jogok fontosak, és a nemzetek – méretüktől függetlenül – védelemre jogosultak.

Emlékeztetett arra, hogy Oroszország korábban Csecsenföldön és Grúziában is háborút indított, katonai erői Szíriában és afrikai országokban is pusztítást végeztek, és Moszkva szerinte nem tartja tiszteletben szomszédai függetlenségét.

Hozzátette:

Az Európai Parlament és számos európai vezető következetesen kitartott az európai elvek mellett, és nem cserélte fel azokat rövid távú előnyökre az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokban.

Zelenszkij rámutatott: bár Ukrajna jelenleg is visszatartja Oroszországot, a biztonság még nem garantált. Hangsúlyozta a transzatlanti egység fenntartásának jelentőségét, és megköszönte az Európa és Amerika közötti együttműködés megőrzésére irányuló erőfeszítéseket.

Az ukrán elnök sürgette a szankciók következetes alkalmazását, az orosz energiaforrások és pénzügyi csatornák teljes kizárását, valamint a háborús bűnösök felelősségre vonását. Mint mondta, átfogó biztonsági garanciákra van szükség annak érdekében, hogy Oroszország ne terjeszthesse ki agresszióját Európában.

Kitért arra is, hogy

jelenleg egy 90 milliárd eurós támogatási csomag elfogadása van napirenden, amelyet Ukrajna biztonsága és ellenállóképessége szempontjából valódi pénzügyi garanciának nevezett.

Zelenszkij megköszönte az európai országoknak az ukrán energetikai rendszer és légvédelem támogatását, valamint az úgynevezett „tettrekészek koalíciójának” munkáját. Beszéde végén arra kérte az európai partnereket, hogy továbbra is védjék az európai életformát, támogassák Ukrajnát és a békét célzó diplomáciai erőfeszítéseket. Mint fogalmazott: „Minden elért eredmény egy olyan határvonal, amelyet Putyin nem léphet át.”

MTI/Felvidék.ma