Orbán Viktor: ha lesz olcsó energia, akkor talpon marad az európai autóipar

Ha meg tudjuk oldani, hogy legyen olcsó energia, akkor az európai autóipar, a Mercedes-Benz és kecskeméti gyára is talpon marad – jelentette ki a miniszterelnök csütörtökön, a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából szervezett rendezvényen Kecskeméten.

Orbán Viktor azt mondta: Magyarországon nagy küzdelmet vívnak azért, hogy legyen megfizethető árú energia a gyárak és a háztartások számára is. Ugyanakkor úgy fogalmazott: „nagy nyomás alatt állunk”, legutóbb éppen olajblokád alá vették Magyarországot Ukrajna oldaláról.

A miniszterelnök a kecskeméti gyár dolgozóit, magyar és német vezetőit arról biztosította: nem engedik, hogy Magyarországot háborúba sodorják, hogy a magyar költségvetés forrásait kivigyék Magyarországról, és hogy „ránk erőltessenek egy elhibázott energiapolitikát”.

Minden körülmények között meg fogjuk védeni az önök munkahelyét, és meg fogjuk adni a német barátainknak a kecskeméti gyár bővítéséhez szükséges összes segítséget, erre számíthatnak – tette hozzá.

Úgy értékelt: a Mercedes Benz története a magyarok számára nemcsak az autózásról szól, hanem összefonódik a magyar történelemmel. A magyarok ugyanis szerinte mindig is ott akartak lenni a világ technológiai élvonalában, és a Mercedes pontosan ezt adta. Valódi sikertörténetnek nevezte a Mercedes magyar működését, jelezve, hogy a gyár jelenleg is bővítés alatt áll, nemsokára megduplázza a kapacitását.

Orbán Viktor felszólalása elején kitért arra, „szívet megdobogtató hír” egy magyar embernek, hogy egy ilyen világszínvonalat képviselő gyárban elérték az ötezredik magyar munkavállaló alkalmazását. Elmondta, a magyaroknak ez a gyár nemcsak arról szól, hogy jó autókat gyártanak, hanem arról: ha elhatározzuk magunkat, akkor 14 év alatt képesek vagyunk egy szántóföldön felépíteni és működtetni a világ egyik legmodernebb gyárát.

A Mercedes-gyár sikere a magyaroknak önbecsülés kérdése is, aki képes arra, hogy egy szántóföldön megépítsen egy ilyen gyárat, az mindenre képes, ezért ez a gyár növeli a magyarok önbizalmát – mondta.

Felidézte, hogy kezdődött a „love story a Mercedes és Magyarország között”. Elmondta, hat évvel azután, hogy Karl Benz szabadalmaztatta az első Mercedest, 1892-ben Hacsek Béla a Pesti Hírlapban tett közzé hirdetést, csak Benzeket árult, ő volt az első autókereskedő és vélhetően ez volt az első autó Magyarországon. Hozzátette, az első jogosítványt Magyarországon Törley József pezsgőgyáros szerezte meg, aki csak Benz autókat hajtott.

Régi hagyomány, hogy a magyarok vonzódnak a Benz-gyár autóihoz – mutatott rá, megjegyezve, a magyarok fejében a jólét, a siker, az igazi minőség, a világszínvonal a Mercedes-Benz autóival kapcsolódott össze.

A miniszterelnök köszönetet mondott a Mercedes-Benz vezetésének, hogy „újra és újra Magyarország mellett döntöttek”, a németeknek, akik a kecskeméti gyárat irányítják, és a gyár magyar dolgozóinak, majd elismerést adott át a gyár első és ötezredik munkavállalójának.

MTI/Felvidék.ma