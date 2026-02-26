Szijjártó Péter: az ukránok bevallották, hogy politikai okokból nem indítják újra a kőolajszállítást

Bekérették a magyar nagykövetség ügyvivőjét az ukrán külügyminisztériumba, ahol bevallották, hogy politikai okokból nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, mivel ezért cserébe fegyvert és pénzt akarnak az ukránok – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az ukrán kormányzat továbbra is blokkolja a kőolajszállítást, annak ellenére is, hogy a Barátság vezeték műszaki szempontból teljességgel alkalmas lenne a tranzit azonnali újraindítására.

„A mai napon berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben az ukrán külügyminisztériumba, ahol bevallották azt, hogy politikai okok miatt tartják zárva a vezetéket, hogy politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába.

Bevallották, hogy nincsen fizikai vagy műszaki oka annak, hogy nem indítják újra a szállítást, annak kizárólag politikai okai vannak” – mondta.

„Az ukránok zsarolják Magyarországot, s megpróbálják elérni, hogy megváltoztassuk az álláspontunkat” – folytatta. „Világossá tették, hogy fegyvert és pénzt akarnak azért cserébe, hogy majd újraindítsák a kőolajszállítást Magyarország irányába” – tette hozzá.

„Magyarország azonban nem küldi el a magyar emberek pénzét Ukrajnába, és nem küldünk fegyvereket sem egy reménytelen háborúba” – szögezte le.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy „az ukránok minket nem fenyegethetnek, velünk nem szórakozhatnak, és nem veszélyeztethetik Magyarország energiaellátását, ehhez semmifajta joguk nincsen”. „Továbbra is követeljük az ukránoktól, hogy indítsák újra a kőolajszállítást Magyarországra, nyissák meg a fizikailag tökéletesen alkalmas vezetéket, fejezzék be a beavatkozást a magyar választási folyamatba, ne akarjanak energiaellátási veszélyhelyzetet okozni, hiszen láthatták, hogy ettől megvédjük magunkat” – hangsúlyozta.

„Követeljük tehát, hogy az ukránok azonnal, haladéktalanul indítsák újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, minket nem fenyegethetnek, velünk nem szórakozhatnak, itt Magyarországon nem állíthatnak elő energiaellátási vészhelyzetet” – összegzett.

MTI/Felvidék.ma