Jó napot, Pátria! pénteki előzetese

Milyen képzésekkel és továbbtanulási lehetőségekkel várja a diákokat a rimaszombati Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola? Miért érdemes ma szakácsnak, cukrásznak, autószerelőnek vagy mezőgazdasági gépekkel foglalkozó szakembernek tanulni? Milyen elhelyezkedési esélyek és jövőbeli perspektívák várnak ezekre a szakmákra idehaza és külföldön? A műsor ezekre a kérdésekre is választ ad.

Szó lesz a Tompa Mihály Országos Verseny idei döntőjéről is. Bár a rangos megmérettetés hagyományosan Rimaszombatban zajlik, a Városi Művelődési Központ felújítása miatt idén is Érsekújvár ad otthont az eseménynek április 28. és 30. között. A vers- és prózamondók számára most zajlanak az iskolai és járási fordulók – a műsorban felidézik a tavalyi gála legszebb pillanatait is.

Tartsanak velünk pénteken reggel a Pátrián!

Adás: péntek, február 27., 8.06, az STV2 csatornán

Felvidék.ma