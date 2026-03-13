„Isten, áldd meg a magyart!” – ingyenes ünnepi koncert a Pesti Vigadóban

A nemzeti ünnep, március 15-e alkalmából „Isten, áldd meg a magyart!”címmel ingyenes ünnepi koncertet tartanak 2026. március 14-én, 15 órakor a Pesti Vigadóban.

Az esemény

a Kárpát-medence magyarságának himnuszait és a magyar zenei-irodalmi hagyomány kiemelkedő alkotásait állítja a középpontba.

A koncerten a nemzeti emlékezetünkben különleges helyet elfoglaló művek csendülnek fel, amelyek a hazaszeretet, a közösségi összetartozás és a nemzeti identitás fontos kifejezői. A programban a magyar nemzet himnuszai mellett hazai szerzők emblematikus versei, Kodály és Bartók gyűjtéseiből olyan népdalfeldolgozások hangzanak el, amelyek a Kárpát-medencei magyarok lelkében himnuszként élnek.

A koncert műsorában szerepelnek Liszt Ferenc Szózat- és Himnusz-zongoraátiratai, Erkel Ferenc Himnusza, valamint Kodály Zoltán és Bartók Béla népdalgyűjtései. A műsort olyan, a magyar nemzeti emlékezetben kiemelt helyet elfoglaló művek zárják, mint a Székely Himnusz és a Szózat. Az ünnepi koncert– amely az Essentia Artis programsorozat részeként valósul meg – a magyar zene és költészet időtálló alkotásain keresztül idézi meg a szabadság, a hazaszeretet és a nemzeti összetartozás eszméjét, méltó módon kapcsolódva március 15. szellemiségéhez.

Közreműködik: Erdős Róbert operaénekes, Nagy Márta és Pokoraczki Panna zongoraművészek.

A március 15-i ünnephez kapcsolódó programot Józsa Judit keramikus, művészettörténész, az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram alumni ösztöndíjas művésze szervezi, aki az Essentia Artis programsorozatot kísérő tárlat egyik kurátora és a tárlat egyik kiállító művésze is egyben.

Az ösztöndíjprogramban választott témája a Kárpát-medence magyarságának himnuszai (Boldogasszony anyánk; Ó, én édes Jóistenem; magyar, székely és csángó himnusz, Felvidék és Délvidék himnusza).

A pályázat során 40 műtárgyat készített, köztük nagy méretű kerámia domborműveket, amelyekhez új mázat kísérletezett ki, valamint a himnuszok tájegységeinek megfelelő magyar családokat megelevenítő kisplasztikákat is. A programra érkezők az adott esemény napján a kiállítást ingyenesen látogathatják.

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztráció ITT érhető el.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma