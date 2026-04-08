Orbán Viktor: nyakunkon az olajválság

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Orbán Viktor, Facebook)

Nyakunkon az olajválság, szerte Európában kilőttek a benzinárak – mondta a miniszterelnök a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, „itt vannak a kezemben a tegnapi árváltozások, riasztóak”. A miniszterelnök szerint „az energiahelyzet már most is súlyos, az energiaválság Európában minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen”.

„Magyarországon védett üzemanyagárakkal segítjük a családokat, a vállalkozókat és a gazdákat”

– emelte ki a miniszterelnök.

Megjegyezte, hogy „ennek a rendszernek most ismét nekirontott az Európai Bizottság. A brüsszeliek megint azt követelik, hogy a tagállamok vezessék ki a védett üzemanyagárakat, és ezt követelik tőlünk is”.

„Ha ezt tennénk, a benzin és a gázolaj ára azonnal az egekbe emelkedne” – tette hozzá.

„Vasárnap erről is döntünk. Aki Brüsszel-párti politikai erőkre szavaz, az 1000 forintos benzinárra szavaz. Mi kitartunk a védett árak mellett, letörjük az ukrán olajblokádot, és biztosítjuk a családok és a gazdaság működéséhez szükséges energiát. Ezért a Fidesz a biztos választás” – jelentette ki a miniszterelnök.

MTI/Felvidék.ma

Ezek is érdekelhetik

Márciusban közel százötven földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében

Orbán Viktor: ne hagyjuk, hogy véget vessenek a...

A cseh kormány szerdától korlátozta az üzemanyagok maximális...

Donald Trump: szeretem Magyarországot és Orbán Viktort

„Az USA a világ legerősebb országa, és ők...

Magyarország továbbra is készen áll megrendezni az amerikai-orosz...

Magyarország és az Egyesült Államok egyetért a Nyugat...

Az amerikai alelnök várja a találkozót Orbán Viktorral

Ma kezdik meg a levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését

Magyarország megerősíti a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának...

