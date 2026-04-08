Orbán Viktor: nyakunkon az olajválság

Nyakunkon az olajválság, szerte Európában kilőttek a benzinárak – mondta a miniszterelnök a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, „itt vannak a kezemben a tegnapi árváltozások, riasztóak”. A miniszterelnök szerint „az energiahelyzet már most is súlyos, az energiaválság Európában minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen”.

„Magyarországon védett üzemanyagárakkal segítjük a családokat, a vállalkozókat és a gazdákat”

– emelte ki a miniszterelnök.

Megjegyezte, hogy „ennek a rendszernek most ismét nekirontott az Európai Bizottság. A brüsszeliek megint azt követelik, hogy a tagállamok vezessék ki a védett üzemanyagárakat, és ezt követelik tőlünk is”.

„Ha ezt tennénk, a benzin és a gázolaj ára azonnal az egekbe emelkedne” – tette hozzá.

„Vasárnap erről is döntünk. Aki Brüsszel-párti politikai erőkre szavaz, az 1000 forintos benzinárra szavaz. Mi kitartunk a védett árak mellett, letörjük az ukrán olajblokádot, és biztosítjuk a családok és a gazdaság működéséhez szükséges energiát. Ezért a Fidesz a biztos választás” – jelentette ki a miniszterelnök.

