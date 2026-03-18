Csehország támogatja, hogy megszigorítsák az orosz katonák belépésének feltételeit a schengeni övezetbe

Csehország csatlakozott néhány európai uniós tagállam azon kezdeményezéséhez, hogy kössék szigorúbb feltételekhez a schengeni vízumok kiadását az orosz katonáknak és háborús veteránoknak – közölte Andrej Babiš cseh kormányfő a képviselőház európai bizottságának ülésen szerdán Prágában.

Az orosz katonák és háborús veteránok veszélyt jelenthetnek az egyes EU-tagállamokra és a schengeni övezet egészére is – áll abban a levélben, amelyet az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak küldtek. A témát az uniós országok állam- és kormányfői is megvitatják csütörtökön kezdődő brüsszeli találkozójukon.

„Tegnap ezt aláírtuk. A témát a hétfői koalíciós tanácson megvitattuk, és támogatjuk” – jelentette ki Andrej Babiš Irena Ferčíková Konečná kalózpárti képviselő kérdésére válaszolva.

Tomio Okamura, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke korábban azt mondta: a szigorításnak az ukrajnai háború összes veteránjára vonatkoznia kellene. „Már beszéltünk arról, hogy az ukrán veteránok is veszélyt jelentenek számunkra”

– jelentette ki a képviselőházi elnök.

Andrej Babiš szerdán megerősítette, hogy a koalíciós tanács hétfői ülésén ez a vélemény is elhangzott. „Ilyen javaslat azonban nem létezik, mi azt a javaslatot támogattuk, amely az asztalon van” – mondta újságíróknak a kormányfő.

A levelet nyolc ország – Észtország, Finnország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország, Románia és Svédország – vezetői írták alá, s hozzájuk csatlakozott Csehország.

Az aláírók szerint a schengeni térségbe érkező orosz katonák, illetve háborús veteránok komoly biztonsági kockázatot jelentenek, amely erőszakos bűncselekmények, szervezett bűnözés vagy szélsőséges mozgalmak formájában jelenhet meg.

„Az Ukrajna elleni agresszív orosz háború továbbra is befolyásolja a biztonsági helyzetet Európában, s ennek hosszú távú következményei vannak mind az Európai Unió, mind állampolgáraink biztonsága és védelme számára, különösen a schengeni övezetben” – áll a levélben. A levélben azt írták, hogy az Ukrajnában harcoló orosz hadsereg kötelékeiben több mint 180 ezer olyan személy van, akiket korábban erőszakos bűncselekmények elkövetése miatt ítéltek el.

Hét észak-európai ország már tavaly júniusban javasolta az Európai Bizottságnak, hogy tiltsa meg a schengeni vízumok kiadását azoknak az oroszoknak, akik korábban Ukrajnában harcoltak.

