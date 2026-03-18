Megalakulásának 15. évfordulóját ünnepelte a Szlovákiai Agrárkamara

A Szlovákiai Agrárkamara Dunaszerdahelyen tartotta éves közgyűlését, melynek keretében az egyes régiók képviseletei egyhangúlag megválasztották az új elnökség és a felügyelőbizottság tagjait, akiknek megbízatása négy évre szól.
A Hotel Therma Neo adott otthont a kamara megalakulásának 15. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségnek, melynek fővédnöke Richard Takáč, a Szlovák Köztársaság földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztere volt. Videóüzenetével tisztelte meg a rendezvényt Nagy István, Magyarország agrárminisztere.
Beszédet mondott a Szlovákiai Agrárkamara újraválasztott elnöke, Patasi Ilona is.
Az igazgatótanács tagjai a következők lettek:
Patasi Ilona (Dunaszerdahely) – elnök
Mészáros András (Dunaszerdahely) – alelnök
Tankó Tamás (Rimaszombat) – alelnök
Bindics Zsolt (Dunaszerdahely) – tag
Haško Marián (Pozsony) – tag
Illés Zoltán (Tőketerebes) – tag
Lošonská Slávka (Galánta) – tag
Iboš László (Rimaszombat) – tag
Pém Bálint (Komárom) – tag
Šimunek Marek (Érsekújvár) – tag
Világi Réka (Dunaszerdahely) – tag
A felügyelőbizottság tagjai:
Brezovsky Oskár (Dunaszerdahely) – elnök
Palík László (Léva) – tag
Erdélyi Zoltán (Galánta) – tag
Az Agrárkamara 15 éve a szlovákiai mezőgazdaság egyik meghatározó pillére. Munkájával a hagyományok tiszteletét, a szakmai tudást és a vidék jövőjéért vállalt felelősséget képviseli.
Mint megtudtuk, a közgyűlést jelenlétével megtisztelte többek között Kristína Vavríková, a Szlovák Mezőgazdasági Minisztérium államtitkára, Cseh Tibor András, a magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, Mészáros Balázs, a Kárpát-medencei Együttműködések Főosztályának vezetője, Berényi József, Nagyszombat megye alispánja, továbbá a romániai, vajdasági, horvátországi, kárpátaljai gazdaszervezetek vezetői, illetve állami szervezetek, egyesületek és szövetségek elnökei.
A köszöntőkben megerősítették, hogy nagy munka áll a szervezet mögött, a visegrádi, kelet-európai országok összefogására pedig talán most még nagyobb szükség van.
Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László, a közismert felvidéki nótapáros szívhez szóló dallamokkal kedveskedett. Az ünnepi beszédek után a Csallóközi Táncegyüttes műsora következett Botló Ákos vezetésével. A közös vacsora keretén belül a kellemes társaság mellett lehetőség nyílt további beszélgetésekre.
HE, Felvidék.ma