Kidíszített kastélypark ipolyszécsénykei módra húsvét idején
Képriport

Kidíszített kastélypark ipolyszécsénykei módra húsvét idején

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az ünnepekhez közeledve húsvéti dekorációkkal díszítették fel az ipolyszécsénykei Lipthay-kastély parkját. A fokozatosan zöldellő parkban fa alapanyagú kézzel készült díszek lepték el.

A helyi Dream Woods lelkes csapata a karácsonyváró karácsonyi falu mintájára készítette el a saját és egyedi kedves dekorációt. A parkban megjelenik a nyuszi, a színes hímes tojás, répa, s egyéb, a tavaszváráshoz kapcsolódó fából készült figurák. Az adventi eseményről ITT írtunk korábban.

A parkban megleljük a friss tavaszi répa után kutató nyulat, aki még a parkot is képes volt felásni. Ugyancsak ott csücsül egy nyúl a kismozdonyon, várva az útitársakat. Kidíszített faráma várja a kicsiket és nagyokat egy közös fotózásra. Ám nyúl asszonyság és nyúl úr mellett is fotózkodhatnak a tuja tövében.  Egy nagy Fess rám! feliratú csupasz tojás az ügyes és kreatív gyerkőcökre vár, akik szépen kifestik. Az egyik pad mellett óriási színes nyalókák jelentek meg, a másik padnál újabb nyuszi, aranyeső gally és barka látható. A parkból nem hiányozhat a tojásfa sem, tele színes tojásokkal és figurákkal.

A dekoráció egy közösségi alkalomhoz készült, március 28-án tojásvadászattal egybekötött húsvétváró eseménynek adott otthont a kastély parkja.

A kezdeményezésről ITT írtunk korábban.

A díszeket Varga Kinga, a Dream Woods tulajdonosa és barátai alkották meg, a park díszítését is közösen végezték az esemény előtti napokban.

Akik nem jutottak el a szombati eseményre, azok ne szomorkodjanak, a parkbéli húsvéti dekoráció a nagyhét során és a húsvéti ünnepek alatt is ingyenesen látogatható a községi hivatalnak itt otthont adó kastély parkjában.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma