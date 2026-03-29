Felső-Sáros – kalandozás a galíciai határon a Hazajáró csapatával

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Északkeleti gyepűvidékünkön, Galícia határán: ott, ahol a „hűtlen” folyó, a Poprád kifelé kanyarodik a Kárpátokból, ritkán jár turista.

Felső-Sáros vidékének környező hegyvidékeit már bejárta a Hazajáró csapata, ám a Csergő-hegység és az Alacsony-Beszkidek közti medencét, a Tapoly vadregényes felső forrásvidékét még nem fedezték fel.

Apró ruszin falvak, görögkatolikus fatemplomok, első világháborús katonatemetők, és a hosszan hullámzó, erdős hegyhátakat helyenként megszakító tisztások virítanak Sáros vármegye ritkán lakott északi határvidékén.

Adás: M5 – március 29., (vasárnap) 16:55.

MTVA/Felvidék.ma

Ezek is érdekelhetik

Nagyheti pálfordulásra is buzdít a Remény hetilap virágvasárnapi...

Felújított operafilmek

Márai Sándor-emlékkiállítás nyílt a budai Várnegyedben

Egy évtized tanulságai a migrációs válságról

Ízelítő a Fórum pénteki műsorából

Bartók Rádió Napja – élő közvetítésekkel és archív...

A Magyar magazin március 25-i adásának tartalmából

„Érdek és szeretet”

A Válaszút vándora

Bartók 145 – különleges koncertekkel és filmekkel tiszteleg...

