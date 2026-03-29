Felső-Sáros – kalandozás a galíciai határon a Hazajáró csapatával

Északkeleti gyepűvidékünkön, Galícia határán: ott, ahol a „hűtlen” folyó, a Poprád kifelé kanyarodik a Kárpátokból, ritkán jár turista.

Felső-Sáros vidékének környező hegyvidékeit már bejárta a Hazajáró csapata, ám a Csergő-hegység és az Alacsony-Beszkidek közti medencét, a Tapoly vadregényes felső forrásvidékét még nem fedezték fel.

Apró ruszin falvak, görögkatolikus fatemplomok, első világháborús katonatemetők, és a hosszan hullámzó, erdős hegyhátakat helyenként megszakító tisztások virítanak Sáros vármegye ritkán lakott északi határvidékén.

Adás: M5 – március 29., (vasárnap) 16:55.

MTVA/Felvidék.ma