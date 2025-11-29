Megnyílt az ipolyszécsénykei karácsonyi falu

Hagyományteremtő szándékkal nyitotta meg kapuit az ipolyszécsénykei karácsonyi falu a község hivatalának otthont adó kastély udvarán. A november 29-ei karácsonyváró közösségerősítő nyitórendezvényre a tágabb környékről is érkeztek érdeklődők.

A kastélyparkban a karácsonyi dekorációk, az ünnephez kötődő mesefigurák várják az év végéig a látogatókat. A fotózási lehetőséggel egybekötött dekorációs elemek mind kézzel készítettek és faalapúak. Varga Kingának, a faalapú dekorációkat készítő Dream Woods-nak a kezdeményezésére született meg az ipolyszécsénykei karácsonyi falu.

A november 29-ei kora délutáni megnyitón kellemes karácsonyi zene, finom édes és sós sütemények, valamint forró italok várták az érdeklődőket. Kicsik és nagyok örömmel fedezték fel a mesebeli hangulatú karácsonyi falut. Az adventi időszakban a parkba költözött a Mikulás, a mézeskalács emberke és Grinch figurája is megbújik a fák között. Vonat, szánkó, kerti törpe is megtalálta a helyét a tágas parkban.

A szombati megnyitó igazi közösségépítő eseménnyé vált. Az ipolyszécsénykei gyermekes családok mellett, felnőttek és idősebbek is örömmel fedezték fel a nem mindennapi falucskát a község központjában. Sőt, a szomszédos és a távolabbi településekről is érkeztek gyermeklelkületű látogatók.

Sokat fotózkodtak, mások beszélgettek, kóstolgatták a finom ételeket, avagy melegedtek a forró tea és a forralt bor mellett. Percről-percre fokozódott a karácsonyi hangulat.

Mint Varga Kinga, a Felvidék.má-nak elmondta, a községben mára már hagyomány, hogy az adventi időszakban karácsonyi vásárt szerveznek a kastély parkjában, ehhez szeretett volna pár kézzel készült dekorációval hozzájárulni. „Számos ötlettel találkoztam, barátok lelkesedésének köszönhetően egyre több dekoráció készült el, így álltak össze a karácsonyi falu elemei” – tette hozzá.

Kiemelte, a karácsonyi falu egy igazi összetartozás eredménye, sokan csatlakoztak a kialakításához.

A kastélyparkban számos kézzel festett fadekoráció található, szinte mindegyiknél lehet fotózkodni. Mint a kezdeményező elmondta, több hónapnyi összehangolt munka eredménye a most megnyitott karácsonyi falu. A dekorációs elemek este díszkivilágítást kapnak, így emelve a karácsonyi hangulatot.

A karácsonyi falut egy nyitott közterületen építették ki, szilveszterig látogatható.

Varga Kinga elmondta, a hagyományteremtő szándékkal létrehozott karácsonyi falunak biztosan lesz folytatása. Várhatóan a következő évben még több elemmel bővül az ipolyszécsénykei karácsonyi falu.

Varga Kinga, a Dream woods tulajdonosa, különféle faalapú kézzel készített egyedi dekorációkkal foglalkozik. További információkat a hivatalos közösségi oldalán találnak.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma