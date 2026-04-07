A rimaszombati hősi huszáremlékmű újjáépítése képekben

Húsvét, azaz a feltámadás ünnepéhez időzítve jelentette be közösségi oldalán Orosz Örs, a Sine Metu Egyesület elnöke, hogy elkészült a rimaszombati, tavaly lerombolt hősi huszáremlékmű rekonstrukciója.

Mint fogalmazott, az emlékmű jelképes helyen: Rimaszombat városrészében, az alsópokorágyi temetődombon, a magyar–szlovák etnikai határon kapott új helyet, mintegy két kilométerre az eredeti helyszíntől.

A hősi huszáremlékmű a második világháborúban elesett katonák emlékére készült.

Mint az akkori Magyarország első hősi emlékművét a rimaszombati huszárlaktanya szabatka-pusztai kertjében állították fel. Ünnepélyes felszentelésére és leleplezésére a háború alatt, 1943. október 6-án került sor. A megvalósítását Nagy Kálmán, az akkori VII. önálló huszárszázad új parancsnoka kezdeményezte, míg a mű tervezője a budapesti Pap Dezső tartalékos huszár zászlós volt. A tervben gömöri vörös terméskő és 6 méter magas oszlop szerepelt, bronz kiegészítőkkel. A fehér márványtáblára azon hősi halottak neveit vésték, akik a Donnál vesztették életüket, és innen indulva a 19., 20. és 21. önálló huszárszázad, Szilágyi Dezső állományából kerültek ki.

A 2025 nyárán ledöntött emlékmű megmaradt köveit az új alkotás alapjába építették be, míg az eredeti, összetört márványtábla darabjai múzeumokba kerülnek.

A tervdokumentációt az eredeti tervrajz szerint az alsópokorágyi Szabó Krisztián építészművész tervezte újra. Az emlékmű, ahogyan Orosz Örs, a kivitelezéséért felelős Sine Metu Egyesület és a munkálatok vezetője fogalmazott, „szebb lett, mint az eredeti”, hiszen 1943-ban a háborús körülmények miatt az alkotók nem tudták maradéktalanul megvalósítani a terveket. Az eredeti, gyengébb minőségű, éppen alsópokorágyi kő helyett ezúttal tartós anyagokat használtak. Az emlékmű Szalay Géza munkájával tardosi vörösmészkőből készült. Az emlékmű tetején elhelyzték az eredeti, másfél méter hosszú, felújított vas-díszkardot, ami különleges történeti jelentőséggel bír: 1945-ben lövések érték, a lyukakat szándékosan meghagyták. Az egykor eltűnt rohamsisakot pedig pótolták, azt Horváth Róbert alkotta újra, a formát a pelsőci öntödében Balázs Béla öntött ki, 30 kilogrammot nyom. Horgonyozva visszahelyezték a díszítő virágtartó kaspókat, ami eredetileg el sem készült, s azt a tervező, Pap Dezső fiai alkották meg 2011-ben.

Orosz Örs hangsúlyozta, hogy a rekonstrukció az elmúlt fél év intenzív együttműködésének eredménye. A munkát Magyarország Honvédelmi Minisztériuma és a Közép-Európai Alapítvány támogatta. Köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak az emlékmű újjászületéséhez – külön kiemelve az állíttató, Nagy Kálmán ny. huszárezredes leszármazottait, a partner szervezeteket, valamint a további támogató intézményeket.

Végül meghívta az érdeklődőket az emlékmű ünnepélyes leleplezésére, amelyre április végén, május elején kerül majd sor.

Ez az emlékmű nemcsak egy katonai alakulat veszteségeinek állít emléket, hanem az egyetemes huszárság közösségi áldozatvállalásának és hősi helytállásának is maradandó jelképe.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma