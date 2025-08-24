Gyertyagyújtás a lerombolt szabatkai hősi emlékmű helyén

A Bástya Egyesület 2025. augusztus 23-án, szombaton este kegyeletteljes megemlékezést tartott Rimaszombatban, a szabatkai hősi huszáremlékmű helyén. Az eseményen részt vettek az egykori építtető, Nagy Kálmán ny. huszárezredes leszármazottai is.

Ohrné Bedő Csilla, Nagy Kálmán unokája így szólt a megjelentekhez:

„Tisztelt Emlékezők! Ma este összegyűltünk, hogy gyertyát gyújtsunk és szívünkben is fényt gyújtsunk azoknak a szabatkai laktanyából indult huszár hősöknek az emlékére, akik 1942 – ’43-ban, a Don-kanyarnál adták életüket a hazáért. Ők harminchárman voltak, nevüket örökre beírta a történelem, és emlékük velünk marad, amíg csak magyar szív dobog.

Az emlékmű a huszárlaktanya árnyas parkjában került leleplezésre 1943. október 6-án, délelőtt 11 órakor. Az emlékművet Pap Dezső tartalékos huszárzászlós tervezte, és nagypapám, vitéz Nagy Kálmán huszár ezredes, akkor huszárszázados avatta fel, a hős bajtársak emlékére.

Az emlékmű 82 éven át állt ott, ahova állították. Túlélte a történelem sok viharát, őrizte a hősök nevét és áldozatát. Alig egy hét telt el azóta, hogy a rimaszombati Szabatka pusztán az egykori huszárlaktanya közelében álló huszáremlékművet áthelyezés céljából elbontották, a közösségi összefogásnak köszönhetően most mégis új remény csillant fel, hogy az emlékmű az eredeti formájában újjáépülhet.

Köszönet mindenkinek, aki segít nekünk!

Mi ígéretet teszünk: a 33 hős huszár eredeti emlékműve újra állni fog, méltó módon, régi pompájában, ahogyan azt egykor nagypapám állíttatta. Ahogy ő akkor mondta: „A nemzet hálája övezi a hősök emlékét…”

Most gyertyát gyújtunk értük. Ez a láng legyen a hűség jelképe – annak a fogadalomnak a lángja, hogy nem feledjük Őket, és gondoskodunk róla, hogy nevük, áldozatuk és példájuk örökké éljen közöttünk.

Hajtsunk fejet a 33 hős huszár emléke előtt:

Szabó István, Czéh Károly, Veronacs Géza, Kovács Boldizsár, Pásztor József, Váradi Ferenc, Csizmadia József, Fodor Károly, Kanai József, Meskó András, Ádám Gyula, Básti Gyula, Belukács László, Berecz János, Bodzsár Lipót, Bontovics József, Hári József, Hornyák János, Jablonczi László, Jankosik András, Kazinczi Nagy János, Kaló János, Károly József, Korcsmáros János, Kovács József, Marinka Illés, Marosán András, Nagy András Árpád, Ország Sándor, Pakulár György, Révész Lajos, Sztahulyák Imre, Zsitva Sándor.

Nyugodjanak békében a hős huszárok!

És most, együtt, közösen mondjuk ki fogadalmunkat: Esküszünk, hogy a 33 hős huszár em-lékét soha el nem feledjük, és emlékművüket újra felállítjuk, hogy örökre hirdesse bátor-ságukat és áldozatukat” – mondta Ohrné Bedő Csilla majd az alábbi imádsággal zárta beszédét.

Mindenható Isten, hálát adunk Neked a 33 hős huszár életéért, akik hazájukért, hitükért és bajtársaikért áldozták fel önmagukat. Kérünk, fogadd be őket országodba, add meg nekik az örök nyugalmat, és fényeskedjék nekik a Te örök világosságod. Áldd meg emléküket közöttünk, hogy példájuk erőt adjon a jövő nemzedékeinek is. Tartsd meg népünket békében, és engedd, hogy a hősök áldozata soha ne legyen hiábavaló. Ámen.

Az emlékmű avatáson 1943-ban magas rangú tisztségviselők vettek részt

„A rimaszombati 20. önálló huszárszázad a magyar királyi 2. honvéd hadsereg egri 20. könnyűhadosztályának alárendeltségében vett részt a doni harcokban. Ebből adódóan hívták meg vitéz Vasváry vezérőrnagyot, az egri seregtest parancsnokát és Nickl ezredest, a 14. honvéd gyalogezred parancsnokát az emlékmű avatásra. Az 1943. évi visszavonulás során az ún. Nickl-csoport kötelékében küzdöttek a rimaszombati huszárok, így Nickl ezredes személyen tapasztalhatta meg helytállásukat”– nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Babucs Zoltán hadtörténész.

Nickl Károly, nemes nikelsbergi (1897-1971) gyalogos ezredes. A Donnál vette át az egri „Dobó István” 14. honvéd gyalogezred parancsnokságát. E beosztását 1945. május 9-ig töltötte be. Ezrede élén vett részt a doni harcokban, az 1944. évi galíciai és a magyarországi harcokban. A szovjet hadifogságban 25 év kényszermunkára ítélték, 1955 novemberében tért haza.

Vasváry Frigyes, vitéz (1895-1979) vezérőrnagy. A magyar 2. hadsereg doni hadműveletei során 1942. október 3. és 1943. május 15. között az egri 20. könnyűhadosztály, 1943. augusztus 10. és 1944. október 15. (másutt: 26.) az egri 20. gyaloghadosztály parancsnoka. A szovjet hadifogságban – 1948. október 19-én a Tarnopoli Területi Katonai Törvényszék 25 év javító-nevelő munkatáborra ítélte. 1955. november 22-én tért haza, s 1956. szeptember 25-ig a budapesti országos börtönben tartották fogva.

1943. május 6. A 20. könnyűhadosztály fogadása Egerben. A főszékesegyház lépcsőjén balról jobbra: dr. Hedry Lőrinc, Heves vármegye főispánja és felesége, vitéz Vasváry Frigyes vezérőrnagy, a 20. könnyűhadosztály parancsnoka, lovag Kern Károly vezérkari őrnagy, hadosztály vezérkari főnök és nemes nikelsbergi Nickl Károly ezredes, az egri 14. honvéd gyalogezred parancsnoka.

***

Álljon itt mindazoknak a neve is, akiknek jelenlétét a Gömör című hetilap megörökítette az 1943. október 6-i első hősi huszáremlékmű avatáson:

Nagy Kálmán a huszárszázad századosa, ny. huszárezredes

Papp Dezső/ Sándor tart. huszárzászlós, tervező – bp. szobrászművész

Németh Ferenc huszár – emlékműépítő

Hauser Sándor huszár – emlékműépítő

Marton Lajos huszár – emlékműépítő

Telek József huszár – emlékműépítő

vitéz Vasváry Frigyes a gyaloghadosztály vezérőrnagya

Siegler Konrád a kerületi parancsnokság ezredese

Nickl Károly a Dobó lstván-gyalogezred ezredese

Gecsey József a helyőrség tisztikarának tüzérezredese

Bizony Ede ezredes

vitéz Keresztes László ny. á. őrnagy, vm. széktartó

vitéz Kemény Géza a hadirokkantak képviselője

Bodnár István százados, a portyázó-század képviselője

Radvánszky György főispán

Horváth Arprád alispán

Éva László Rimaszombat Város polgármester

vitéz Bükky Jenő m. kir. rendőrtanácsos

Berkessy Miklós tart. r. kát. tábori lelkész

Kardos Gyula a Levente Zenekar oktatója

Holéczy Miklósné a Jótékony Nőegylet igazgatója

Radány Lajos esperes-plébános

Varga Imre ref. lelkipásztor

vitéz Baráth Károly evangélikus lelkész

Kiemelten rájuk is emlékeztek a kegyeleti gyertyagyújtáson. Mindannyiuk emlékét sérti a huszáremlékmű felelőtlen lerombolása.

Az újjáépített emlékmű egy új kezdet lehet, de az már sosem lesz az, amelyhez a fent nevezett hős honvédhuszárok verejtékes kéznyoma tapadt.

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma