A Felvidék ennél sokkal többet érdemel

Éles hangú Facebook-bejegyzésben reagált Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke az SaS környékéről érkező, a felvidéki magyarokat sértő kommentekre. A pártelnök szerint „tudás, empátia és közösségi szellem nélkül” ma sokaknál „marad a prosztó durvaság és az össze-vissza vagdalkozás”.

Nem előzmény nélküli Gubík László mostani, kemény hangú reakciója az SaS-hez köthető, a felvidéki magyarokat sértő megszólalásokra. A Magyar Szövetség elnöke Facebook-bejegyzésében élesen bírálta azt a hangnemet, amely szerinte nemcsak méltatlan, hanem politikailag is rövidlátó.

„Látom, Gröhling úr a szabadság és szolidaritás jegyében szabadon is engedte csahos jószágait, hogy harapják a felvidéki magyarokat a virtuális világban” – írja Gubík, aki szerint a „Simon-Hamran betli duónak” és a velük együtt „károgó influenszer asszonyságuknak” mára jobbára „a dezinformációs tér maradt”, mert „a való világban sok magyarral nem találkoznak, akiknek a véleményét, igényeit meghallgathatnák”.

A pártelnök szerint a probléma nem csupán a stílussal van, hanem azzal is, hogy sokan úgy beszélnek a felvidéki magyar közösségről, hogy közben sem annak intézményeit, sem annak valóságát nem ismerik.

„Tudás, empátia és közösségi szellem nélkül aztán marad a prosztó durvaság és az össze-vissza vagdalkozás” – fogalmaz. Majd hozzáteszi: „Sebaj, mindenki abból főz, amije van. Nekünk programunk és közösségeink, nekik frusztrációik meg ribizliboruk.”

Gubík bejegyzésében külön kitér arra is, hogy szerinte politikai értelemben sem túl bölcs az a magatartás, amely egyszerre próbálja megszerezni a magyar szavazókat, közben pedig támadja vagy lenézi a felvidéki magyar közeget. Ennek kapcsán idézi is a „legutóbb a Demokraták listájára, most az SaS-éra, legközelebb ki tudja kiére felkéredzkedő derék rendőrkapitány” szavait: „Tőlem délről szavazatokat ne várjatok, engem a magyarok nem szeretnek.” Gubík ehhez csak annyit fűz hozzá: „Legalább ebben nem hazudik a nyomozó.”

A Magyar Szövetség elnöke szerint ma „ilyenek mérgezik most felénk a levegőt”, miközben abban bíznak, hogy egy esetleges politikai fordulat után majd ők szabhatják meg az irányt. „Azt hiszik, a Tisza-kormány alatt majd ők fújják a passzátszelet. Tévedés” – írja. Szerinte ehhez „első körben nem olyan pártban kéne szerencsét próbálni, amelynek elnöke oktatási minisztersége alatt kis híján lehetetlen helyzetbe hozta a magyar iskolákat”.

A bejegyzés egyik legerősebb állítása az, hogy

a felvidéki magyar közösséghez nem lehet kizárólag ellenségképeken keresztül közelíteni.

„A ‘pfuj Orbán!’ az még se nem politikai program, pláne nem társadalmi kínálat vagy közösséget összefogó cselekvési terv” – fogalmaz Gubík. Majd hozzáteszi: „Az csak egy gyermek reakciója, amelyik a tv előtt ülve kifejezi, hogy melyik főhősnek szurkol és melyiknek kívánja a vesztét.” A záró megállapítása pedig egyértelmű: „A Felvidék ennél sokkal többet érdemel.”

A pártelnök szerint azok, akik valóban Robert Fico kormányának leváltásában gondolkodnak, aligha járnak jó úton, ha éppen abból a közegből csinálnak ellenséget, amelynek szavazóival ez egyáltalán lehetséges volna. „Talán nem abból a pártból kéne ellenséget faragniuk, amelynek a szavazóival ez lehetővé is válna” – írja.

Gubík László teljes Facebook-bejegyzését IDE kattintva teljes terjedelmében el lehet olvasni.

A mostani bejegyzés azért is figyelemre méltó, mert ráerősít arra, amiről lapunk hasábjain nemrég már írtunk: hogy e körök rendre nem értik a felvidéki magyar közeg lelki valóságát, a tiszteletdeficitet, a meg nem értettség élményét, és azt a közösségi emlékezetet, amelyben a nyilvános megszégyenítés és a politikai kioktatás különösen rossz reflexeket mozdít meg.

Ahogy korábbi írásunkban is rámutattunk, a nagy szavak mögött sokszor tartalmi hiány, sértettségből épített morális fölény és politikai tanácstalanság húzódik meg.

SZE/Felvidék.ma