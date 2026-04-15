Diákok szépítik a város közterületeit

(Fotó: Komárom városa)

Már több éve zajlik sikeres együttműködés Komárom városa és a Karvai Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola között. A belvárosi dísznövények kialakításába a diákokat is bevonják: ők tervezik meg a virágágyásokat és egyéb zöldfelületeket, az iskola csapata pedig gondoskodik a növények neveléséről és kiültetéséről.

A napokban a belváros szívében folytak a munkálatok. A tervezők elmondása szerint az idei koncepció a város épületeinek színes világát idézi meg. A kiválasztott növények nagyjából azonos magasságúak lesznek, és egészen őszig virágoznak. A sétálóutcákba törzsre nevelt örökzöld növények kerültek, amelyek leveleikkel egész évben díszítik a környezetet.

A munka tovább folytatódik, több helyszínre új kaspók is kihelyezésre kerülnek.

Hamarosan elindulnak azok a nagyobb volumenű pályázatok is, amelyek célja a közparkok zöldfelületeinek revitalizációja.

Komárom kiemelten fontosnak tartja a rendezett zöldfelületek folyamatos fejlesztését, valamint az oktatási intézmények támogatását. A régió számára kulcsfontosságú a jól képzett kertészek és tájépítészek utánpótlása, amelyhez a helyi önkormányzatok konkrét megrendeléseikkel is hozzájárulhatnak.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

