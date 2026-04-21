Pásztor Bálint: a vajdasági magyar közösség politikai önállóságát meg kell őrizni

A vajdasági magyar közösség politikai önállóságának megőrzése továbbra is kulcskérdés, ezt pedig csak erős érdekképviselettel és stabil intézményrendszerrel lehet biztosítani – jelentette ki Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke a Szabadkai Magyar Rádióban kedden, ahol a magyarországi választások következményeiről, a Tisza Párttal történő kapcsolatfelvételről és a szerbiai politikai együttműködés jövőjéről is beszélt.

A vajdasági magyar közösség érdekeinek képviselete továbbra is a VMSZ legfontosabb feladata, függetlenül a magyarországi és szerbiai politikai változásoktól – húzta alá a politikus a magyarországi választások befejeződése óta adott első interjújában.

Pásztor Bálint a voksolás eredményére reagálva elmondta:

a VMSZ a kampány során nyíltan a Fidesz-KDNP mellett állt ki, és ezt nem tartja sem meglepőnek, sem szégyellnivalónak.

„Fontosnak tartom elmondani, hogy mi a Vajdasági Magyar Szövetségben – mint ahogy a vajdasági magyar emberek általában véve – gerincesek vagyunk, akik kitartanak az álláspontjuk mellett. Tehát nem próbáltunk meg úgy tenni, mintha nem a Fidesz mellett kampányoltunk volna” – részletezte.

Véleménye szerint a vajdasági magyar közösség túlnyomó többsége továbbra is Orbán Viktort és a Fideszt támogatta, mivel az elmúlt másfél évtizedben a magyar állampolgárság, az intézményrendszer fejlődése, valamint a szerb-magyar történelmi megbékélés is ehhez az együttműködéshez kötődött.

Beszélt arról is, hogy a választások után telefonon egyeztetett Magyar Péterrel, a Tisza Párt vezetőjével, Magyarország leendő miniszterelnökével. Elmondása szerint a beszélgetés korrekt és tiszteletteljes hangnemben zajlott, és a felek egyetértettek abban, hogy személyes találkozóra is szükség van a vajdasági magyar közösség jövőjének megvitatása érdekében.

„Nem fogunk a jövőben sem senkit megtagadni a szövetségeseink, jóakaróink közül, de a demokrácia olyan, hogy az emberek hoznak döntést.

A magyarországi polgárok úgy döntöttek, hogy egyértelmű győzelmet aratott Magyar Péter és a Tisza Párt, úgyhogy majd meglátjuk, hogy a következő időszak mit fog hozni a külhoni magyar közösségek szempontjából” – magyarázta.

A legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke rámutatott, hogy két kulcstényező biztosítja a közösség jövőjét: az erős hazai politikai képviselet és a magyar kormány támogatása. Hangsúlyozta, hogy a vajdasági magyar intézményrendszer – az oktatás, a tájékoztatás, a kultúra és a támogatási programok – fenntartása alapvető érdek, és ezek működését a jövőben is biztosítani kell.

A VMSZ elnöke kitért arra is, hogy a párt elnöksége és tanácsa a választások után egyhangúlag megerősítette őt tisztségében.

Elmondta: felajánlotta lemondását, de a testületek ezt nem fogadták el, továbbra is bizalmukról biztosították. „Én ezt felkínáltam, nem azért, mert ezt kérte bárki kívülről, hanem mert így tartom tisztességesnek, és szeretném világossá tenni, hogy én akkor fogok bármilyen pozícióról lemondani, hogyha a Vajdasági Magyar Szövetség tagsága, vezető testületei ezt kérik tőlem. Ilyesmire nem került sor” – részletezte.

A szerbiai politikai helyzettel kapcsolatban közölte: a VMSZ továbbra is fenntartja stratégiai partnerségét a Szerb Haladó Párttal (SNS). A párt célja változatlanul az, hogy önálló politikai erőként őrizze meg a vajdasági magyar közösség politikai súlyát és önállóságát.

Az esetleges előrehozott szerbiai választásokról szólva hangsúlyozta: a tét az, hogy a vajdasági magyar közösség továbbra is saját erejéből szerezzen felhatalmazást érdekei képviseletére. A VMSZ bármikor készen áll a választásokra – szögezte le.

MTI/Felvidék.ma