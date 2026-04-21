Húsz évre bérbe adják a komáromi Pozsonyi kaput

Új fejezet nyílhat a komáromi Pozsonyi kapu történetében. A képviselő-testület április 16-i ülésén jóváhagyta a műemlék hasznosítására kiírt versenytárgyalás eredményét, amelynek nyertese az Imidjex Kft. lett. A cég húsz évre bérbe veheti az épületet, és vállalja annak fokozatos felújítását is.

A város ezzel pontot tett egy elhúzódó ügy végére, miután a korábbi bérlői konstrukció megszűnt. Komárom még 2004-ben kötött szerződést az X-plan Kft.-vel, amely 2007-ben TECTUM Komárno Kft.-re változtatta nevét. A határozott időre szóló bérleti szerződés 2025. július 31-ig volt érvényben, a társaság azonban 2024-ben megszűnt, és törölték a cégjegyzékből.

Az önkormányzat ezt követően egyeztetett a cég korábbi vezetőjével, aki 2025. november 10-én protokollárisan visszaadta az ingatlant. Az épület azonban csak részben kitakarított állapotban került vissza a város tulajdonába, így új pályázat kiírására volt szükség.

A versenytárgyalás feltételei szerint az új bérlőnek a szerződés hatályba lépésétől számított hat hónapon belül saját költségén kell kitakarítania az épületet és biztonságossá tennie azt.

A teljes rekonstrukció két ütemben valósul meg: az egyik épületrész felújítását két éven belül, a másikét öt éven belül kell elvégezni.

Az önkormányzat az ingatlant húsz évre adja bérbe, évi 49 ezer eurós díjért, amely egyben a pályázat kikiáltási ára is volt. A felújítási költségek beszámíthatók a bérleti díjba, ugyanakkor a tervdokumentációt és a beruházás részleteit előzetesen egyeztetni kell a városi hivatallal, emellett a műemlékvédelmi hatóság jóváhagyása is szükséges.

A tervek szerint a Pozsonyi kapuban bemutatóterem, kávézó és kiállítótér kap helyet. A bérlő a műemléket elsősorban kulturális és közösségi célokra kívánja hasznosítani.

A Pozsonyi kapu Komárom egyik jelentős történelmi és építészeti emléke. Az 1844-ben elkészült építmény az azóta nagyrészt elpusztult I. számú bástya részeként épült meg. Eredetileg a város védelmét szolgálta: a Duna és a Vág közötti területet biztosította, miközben fontos bejáratként szolgált a Pozsony felől érkezők számára.

A kapu a korabeli erődrendszer szerves részeként működött, az I. bástyát azonban a 20. század harmincas éveiben lebontották, így mára csak töredékei maradtak fenn.

Építészeti szempontból a Pozsonyi kapu klasszicista stílusjegyeket visel. Háromíves átjárója, félköríves boltozatai, masszív falai és kőhomlokzata egyszerre idézik a korszak építészeti megoldásait és az erődítmény jellegét. A keleti oldalon ma is látható az építés évét jelző MDCCCXLIV felirat, a nyugati homlokzaton pedig I. Ferdinánd osztrák császár és magyar király neve olvasható.

A Pozsonyi kapu ma Komárom történelmi örökségének meghatározó része, amely a város múltját és egykori katonai jelentőségét is bemutatja – hívta fel a figyelmet a komáromi városi hivatal sajtóosztálya. A mostani döntéssel valódi esély nyílik arra, hogy a város egyik különleges történelmi emléke ne csak megmeneküljön, hanem ismét megteljen tartalommal és élettel.

