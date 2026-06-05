Pellegrini szerint a drónincidens magában hordozza az eszkaláció kockázatát

Minden drónincidens, amely más államok területén történik, függetlenül attól, honnan és hogyan érkezett a drón, a katonai konfliktus eszkalációjának komoly kockázatát hordozza magában, és fenyegetést jelent azon országok lakosságának életére és egészségére, amelyeknek semmi közük a háborúhoz – mondta Peter Pellegrini köztársasági elnök annak az incidensnek a kapcsán, amelyben felrobbant egy haditengerészeti drón Románia területén, Konstanca kikötőjében.

Az államfő szerint az ilyen incidensekre sokkal jobban oda kellene figyelniük a politikai pártoknak, és mielőbb el kell fogadni azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi, hogy a hadsereg hatékonyan beavatkozhasson, ha Szlovákia területe feletti fordulna elő hasonló eset.

„A szlovák hadsereg vezérkara már régóta szorgalmazza ezt, itt az ideje, hogy a politikusok reagáljanak, és hatékonyan segítsenek megvédeni a lakosság életét és egészségét”

– jegyezte meg Pellegrini.

Robert Fico kormányfő szolidaritását fejezte ki a robbanás miatt. Szerinte az ilyen esetek miatt kitörhet a harmadik világháború, ezért a párbeszéd megkezdésére szólított fel Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ezt a montenegrói EU–Nyugat-Balkán csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatóján jelentette ki.

Fico megjegyezte, az incidens részleteiről nincs elegendő információ. „Valószínűleg ismét egy eltévedt drónról van szó. Függetlenül attól, hogy szándékoson történt-e, ami történt, vagy sem, rendkívül veszélyes” – szögezte le.

Hozzátette, nem fog vádaskodni egyik féllel szemben sem. „Képzeljék el, mi történne, ha egy ilyen drón berepülne egy lakóházba valamelyik NATO-tagállamban, európai uniós országban, és rengeteg sérült lenne, vagy akár halálos áldozatok. Hiszen ez valóban a harmadik világháború kezdete lenne” – tette hozzá.

Fico szerint ezért roppant fontos, hogy valaki párbeszédet kezdjen Putyinnal.

„Nekem mindegy, hogy az uniós vezetők delegációja lesz-e az, vagy egy kancellár, egy erős uniós tagállam kormányfője, de muszáj elkezdeni a párbeszédet. Mert még öt-hat ilyen incidens, és azt vesszük észre, hogy mindannyian a világháború részesévé váltunk” – hangsúlyozta Fico.

Pénteken felrobbant egy olyan drón Romániában, a fekete-tengeri Konstanca kikötőjében, amelyet az ukrajnai háborúban használnak. A drón a tengeren robbant fel, megrongálódott egy magáncég ipari csarnoka. Sérültekről vagy áldozatokról nem érkezett jelentés. A hatóságok vizsgálják, nincsenek-e hasonló eszközök a robbanás környékén. Az incidens egy héttel azután történt, hogy egy lakóépületet talált el egy orosz drón a romániai Galac városában, az ukrán határ közelében. Bukarest tájékoztatása szerint orosz drón csapódott be.

TASR/Felvidék.ma